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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2062206320642065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:21

Re: Monobank

  Flamingo написав:...переводить именно в годовое исчисление

А мона отак завернуть?
...а учитывая дополнительную прибыльность в 483грн от получения КБ за пополнение депо (которое было размещено под 9.5% годовых на 4 мес) общая прибыльность от такого депо эквивалентна 11.31% годовых :P

ПС. Завтра у меня в Зуме юрист с конторы будет, мож он чо подправит :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 22 вер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:22

  Flamingo написав:
  ingtrans написав:Срок размещения есть, и при открытии депозита СЭПом он равен сроку размещения депозита и в этом случае доход вроде как мысленно сразу удобно представить в процентах годовых. Но депозит ведь можно пополнить и в последний день срока его действия, что даст 0,6% от суммы пополнения. И вот эти 0,6% за пополнение в голове никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения.

Полностью с вами согласен. ИМХО просто народ для оценки и сравнения эффективности разных видов своих активов по сути считает показатель "прибыльности", но ошибочно словесно выражает его в "процентах годовых" (потому как это словосочетание приелось с терминологии банковских кредитов и вкладов). При этом мне слабо верится, что кто-то к примеру полученный таким образом комис по 4-5-6-7-8-9 месячному вкладу реально будет переводить именно в годовое исчисление, особенно если еще и пополнение делалось ежемесячно. Хотя читая некоторые местные перлы - не удивлюсь если найдутся и такие ;)

0,6% кешбека для 4-месячного вклада без проблем переводятся в годовые (+1,8% годовых, если кешбек получаем 1 раз). Это грязными
Делается это для того, чтобы иметь "общий знаменатель" для оценки разных инструментов. Например в вопросе "что лучше 3 раза по 4 месяца, или 1 раз по 12 месяцев?"
Точно так же высчитывали доходность для депозитов с доп. плюшками, например в фидо.

Т.е. мы высчитываем "реальную ставку", или "эффективную ставку".

Точно так же, как высчитывают "эффективную ставку" для кредитных продуктов, где есть годовая ставка, +страховка, +какая-нибудь комиссия (и не одна). Номинально ставка годовых одна. "Эффективная ставка" - другая. И её же высчитывают, и вопросов это не вызывает

Конечно это нельзя сравнивать с комиссионным доходом банка, где есть сумма комиссии и время, которое стремится к нулю. Т.е. доходность стремится в +бесконечность (выше об этом говорили). Аналогично, иногда приводятся цифры про 100500% доходности трейдеров, взятые за одну минуту удачного трейдинга.

Но высчитать "эффективную ставку годовых" для депозита не равного 12мес, и имеющего доп.плюшки - это вполне нормально
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:50

Re: Monobank

ingtrans написав: никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения.


Как бы да. 5-ть гривен со стартовой тысячи равны 5-ти гривнам от полнения на финише. Но что то мне подсказывает что это не совсем верное утверждение. )
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:02

  Adast написав:Кто-нибудь пробовал расплачиваться в магазине F.ua?
Его как "Побутова Техніка" считает или нет?)

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