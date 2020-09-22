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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2062206320642065 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 92 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 7% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 38 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 33 Всього голосів : 92 Додано: Вів 22 вер, 2020 22:21 Re: Monobank Flamingo написав: ...переводить именно в годовое исчисление ...переводить именно в годовое исчисление

А мона отак завернуть?

...а учитывая дополнительную прибыльность в 483грн от получения КБ за пополнение депо (которое было размещено под 9.5% годовых на 4 мес) общая прибыльность от такого депо эквивалентна 11.31% годовых



ПС. Завтра у меня в Зуме юрист с конторы будет, мож он чо подправит А мона отак завернуть?...а учитывая дополнительнуюв 483грн от получения КБ за пополнение депо (которое было размещено под 9.5% годовых на 4 мес) общая прибыльность от такого депо11.31% годовыхПС. Завтра у меня в Зуме юрист с конторы будет, мож он чо подправит Востаннє редагувалось clientage в Вів 22 вер, 2020 22:22, всього редагувалось 1 раз. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32394 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2583 раз. Подякували: 3789 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 22:22 Flamingo написав: ingtrans написав: Срок размещения есть, и при открытии депозита СЭПом он равен сроку размещения депозита и в этом случае доход вроде как мысленно сразу удобно представить в процентах годовых. Но депозит ведь можно пополнить и в последний день срока его действия, что даст 0,6% от суммы пополнения. И вот эти 0,6% за пополнение в голове никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения. Срок размещения есть, и при открытии депозита СЭПом он равен сроку размещения депозита и в этом случае доход вроде как мысленно сразу удобно представить в процентах годовых. Но депозит ведь можно пополнить и в последний день срока его действия, что даст 0,6% от суммы пополнения. И вот эти 0,6% за пополнение в голове никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения.

Полностью с вами согласен. ИМХО просто народ для оценки и сравнения эффективности разных видов своих активов по сути считает показатель "прибыльности", но ошибочно словесно выражает его в "процентах годовых" (потому как это словосочетание приелось с терминологии банковских кредитов и вкладов). При этом мне слабо верится, что кто-то к примеру полученный таким образом комис по 4-5-6-7-8-9 месячному вкладу реально будет переводить именно в годовое исчисление, особенно если еще и пополнение делалось ежемесячно. Хотя читая некоторые местные перлы - не удивлюсь если найдутся и такие Полностью с вами согласен. ИМХО просто народ для оценки и сравнения эффективности разных видов своих активов по сути считает показатель "прибыльности", но ошибочно словесно выражает его в "процентах годовых" (потому как это словосочетание приелось с терминологии банковских кредитов и вкладов). При этом мне слабо верится, что кто-то к примеру полученный таким образом комис по 4-5-6-7-8-9 месячному вкладу реально будет переводить именно в годовое исчисление, особенно если еще и пополнение делалось ежемесячно. Хотя читая некоторые местные перлы - не удивлюсь если найдутся и такие

0,6% кешбека для 4-месячного вклада без проблем переводятся в годовые (+1,8% годовых, если кешбек получаем 1 раз). Это грязными

Делается это для того, чтобы иметь "общий знаменатель" для оценки разных инструментов. Например в вопросе "что лучше 3 раза по 4 месяца, или 1 раз по 12 месяцев?"

Точно так же высчитывали доходность для депозитов с доп. плюшками, например в фидо.



Т.е. мы высчитываем "реальную ставку", или "эффективную ставку".



Точно так же, как высчитывают "эффективную ставку" для кредитных продуктов, где есть годовая ставка, +страховка, +какая-нибудь комиссия (и не одна). Номинально ставка годовых одна. "Эффективная ставка" - другая. И её же высчитывают, и вопросов это не вызывает



Конечно это нельзя сравнивать с комиссионным доходом банка, где есть сумма комиссии и время, которое стремится к нулю. Т.е. доходность стремится в +бесконечность (выше об этом говорили). Аналогично, иногда приводятся цифры про 100500% доходности трейдеров, взятые за одну минуту удачного трейдинга.



Но высчитать "эффективную ставку годовых" для депозита не равного 12мес, и имеющего доп.плюшки - это вполне нормально 0,6% кешбека для 4-месячного вклада без проблем переводятся в годовые (+1,8% годовых, если кешбек получаем 1 раз). Это грязнымиДелается это для того, чтобы иметь "общий знаменатель" для оценки разных инструментов. Например в вопросе "что лучше 3 раза по 4 месяца, или 1 раз по 12 месяцев?"Точно так же высчитывали доходность для депозитов с доп. плюшками, например в фидо.Т.е. мы высчитываем "реальную ставку", или "эффективную ставку".Точно так же, как высчитывают "эффективную ставку" для кредитных продуктов, где есть годовая ставка, +страховка, +какая-нибудь комиссия (и не одна). Номинально ставка годовых одна. "Эффективная ставка" - другая. И её же высчитывают, и вопросов это не вызываетКонечно это нельзя сравнивать с комиссионным доходом банка, где есть сумма комиссии и время, которое стремится к нулю. Т.е. доходность стремится в +бесконечность (выше об этом говорили). Аналогично, иногда приводятся цифры про 100500% доходности трейдеров, взятые за одну минуту удачного трейдинга.Но высчитать "эффективную ставку годовых" для депозита не равного 12мес, и имеющего доп.плюшки - это вполне нормально Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12658 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7164 раз. Подякували: 3338 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 22:50 Re: Monobank ingtrans написав: никак не хотят переводиться в проценты годовых, как раз потому что они никакх не связаны со сроком размещения суммы пополнения.



Как бы да. 5-ть гривен со стартовой тысячи равны 5-ти гривнам от полнения на финише. Но что то мне подсказывает что это не совсем верное утверждение. ) Как бы да. 5-ть гривен со стартовой тысячи равны 5-ти гривнам от полнения на финише. Но что то мне подсказывает что это не совсем верное утверждение. ) Aps

Повідомлень: 3297 З нами з: 24.06.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 вер, 2020 23:02 Adast написав: Кто-нибудь пробовал расплачиваться в магазине F.ua?

Его как "Побутова Техніка" считает или нет?) Кто-нибудь пробовал расплачиваться в магазине F.ua?Его как "Побутова Техніка" считает или нет?)

Техника и оборудование Техника и оборудование andreyiskra Повідомлень: 990 З нами з: 28.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2062206320642065 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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