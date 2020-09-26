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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2064206520662067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 21:53

MASolomko Из маркетинговых соображений. Персональные предложения усиливают лояльность клиента и увеличивают показатель вовлеченности.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:31

Re: Monobank

artem_1515 написав:
  RobinGood написав:А кто снимал депозит через кассу А-банка?
Как это происходит?
При оформлении депозита пишут, что для снятия валюты надо будет открыть счёт для проведения транзакции.


Снимал гривны через этот банк, все четко! никаких доп счетом и карт не открывал в этом банке, заказал в приложении приехал в назначенный день и время, забрал. Следующий деп буду снимать долларовый, как сниму отпишусь.
Как скоро будете снимать?
Для снятия валютного депозита в А-банке надо все таки будет открыть счёт.
Осталось узнать, как быстро это происходит.
А то у меня уже отпало желание нести деньги на депозит с такими мансами.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 08:08

RobinGood ну гривневый счет в абанке быстро открывается...заодно зеленку можно получить, как аналог мони по кешбеку
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:20

Re: Monobank

  omb написав:ну гривневый счет в абанке быстро открывается..

аналогічно і валютний (вірніше валютна карта)
про поточні рахунки для ФО в АБ не чув
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:05

  RobinGood написав:
artem_1515 написав:
  RobinGood написав:А кто снимал депозит через кассу А-банка?
Как это происходит?
При оформлении депозита пишут, что для снятия валюты надо будет открыть счёт для проведения транзакции.


Снимал гривны через этот банк, все четко! никаких доп счетом и карт не открывал в этом банке, заказал в приложении приехал в назначенный день и время, забрал. Следующий деп буду снимать долларовый, как сниму отпишусь.
Как скоро будете снимать?
Для снятия валютного депозита в А-банке надо все таки будет открыть счёт.
Осталось узнать, как быстро это происходит.
А то у меня уже отпало желание нести деньги на депозит с такими мансами.


Добрый вечер, снимать буду 11 октября, как заберу отпишусь что и как :lol:
artem_1515
 
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