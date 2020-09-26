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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 вер, 2020 21:53
MASolomko Из маркетинговых соображений. Персональные предложения усиливают лояльность клиента и увеличивают показатель вовлеченности.
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Bosstone
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Додано: Чет 24 вер, 2020 23:31
artem_1515 написав: RobinGood написав:
А кто снимал депозит через кассу А-банка?
Как это происходит?
При оформлении депозита пишут, что для снятия валюты надо будет открыть счёт для проведения транзакции.
Снимал гривны через этот банк, все четко! никаких доп счетом и карт не открывал в этом банке, заказал в приложении приехал в назначенный день и время, забрал. Следующий деп буду снимать долларовый, как сниму отпишусь.
Как скоро будете снимать?
Для снятия валютного депозита в А-банке надо все таки будет открыть счёт.
Осталось узнать, как быстро это происходит.
А то у меня уже отпало желание нести деньги на депозит с такими мансами.
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RobinGood
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 08:08
RobinGood ну гривневый счет в абанке быстро открывается...заодно зеленку можно получить, как аналог мони по кешбеку
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:20
omb написав:
ну гривневый счет в абанке быстро открывается..
аналогічно і валютний (вірніше валютна карта)
про поточні рахунки для ФО в АБ не чув
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greenozon
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Додано: Суб 26 вер, 2020 23:05
RobinGood написав: artem_1515 написав: RobinGood написав:
А кто снимал депозит через кассу А-банка?
Как это происходит?
При оформлении депозита пишут, что для снятия валюты надо будет открыть счёт для проведения транзакции.
Снимал гривны через этот банк, все четко! никаких доп счетом и карт не открывал в этом банке, заказал в приложении приехал в назначенный день и время, забрал. Следующий деп буду снимать долларовый, как сниму отпишусь.
Как скоро будете снимать?
Для снятия валютного депозита в А-банке надо все таки будет открыть счёт.
Осталось узнать, как быстро это происходит.
А то у меня уже отпало желание нести деньги на депозит с такими мансами.
Добрый вечер, снимать буду 11 октября, как заберу отпишусь что и как
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artem_1515
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