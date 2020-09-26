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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2065206620672068>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 21:53

MASolomko Из маркетинговых соображений. Персональные предложения усиливают лояльность клиента и увеличивают показатель вовлеченности.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 23:31

Re: Monobank

artem_1515 написав:
  RobinGood написав:А кто снимал депозит через кассу А-банка?
Как это происходит?
При оформлении депозита пишут, что для снятия валюты надо будет открыть счёт для проведения транзакции.


Снимал гривны через этот банк, все четко! никаких доп счетом и карт не открывал в этом банке, заказал в приложении приехал в назначенный день и время, забрал. Следующий деп буду снимать долларовый, как сниму отпишусь.
Как скоро будете снимать?
Для снятия валютного депозита в А-банке надо все таки будет открыть счёт.
Осталось узнать, как быстро это происходит.
А то у меня уже отпало желание нести деньги на депозит с такими мансами.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 08:08

RobinGood ну гривневый счет в абанке быстро открывается...заодно зеленку можно получить, как аналог мони по кешбеку
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:20

Re: Monobank

  omb написав:ну гривневый счет в абанке быстро открывается..

аналогічно і валютний (вірніше валютна карта)
про поточні рахунки для ФО в АБ не чув
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:05

  RobinGood написав:
artem_1515 написав:
  RobinGood написав:А кто снимал депозит через кассу А-банка?
Как это происходит?
При оформлении депозита пишут, что для снятия валюты надо будет открыть счёт для проведения транзакции.


Снимал гривны через этот банк, все четко! никаких доп счетом и карт не открывал в этом банке, заказал в приложении приехал в назначенный день и время, забрал. Следующий деп буду снимать долларовый, как сниму отпишусь.
Как скоро будете снимать?
Для снятия валютного депозита в А-банке надо все таки будет открыть счёт.
Осталось узнать, как быстро это происходит.
А то у меня уже отпало желание нести деньги на депозит с такими мансами.


Добрый вечер, снимать буду 11 октября, как заберу отпишусь что и как :lol:
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 09:44

  RobinGood написав:А кто снимал депозит через кассу А-банка?
Как это происходит?
При оформлении депозита пишут, что для снятия валюты надо будет открыть счёт для проведения транзакции.


Недавно снимал чуть меньше 2к баксов. Не клиент А-банка. Отдали без открытия счета. Пришел в назначенное время, сказал что за депозитом из моно. Назвал код из приложения. Только заверил копию паспорта, которую они подтянули из Моно. Одна купюра не понравилась, без проблем обменяли на другую.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 10:33

Re: Monobank

ykrkozak написав:Недавно снимал чуть меньше 2к баксов. Не клиент А-банка. Отдали без открытия счета. Пришел в назначенное время, сказал что за депозитом из моно. Назвал код из приложения. Только заверил копию паспорта, которую они подтянули из Моно. Одна купюра не понравилась, без проблем обменяли на другую.

Все стало ещё запутаннее.
Поддержка моно говорит, что законодательство запрещает выдавать валюту без открытия счета.
Что значит заверил копию паспорта?
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:02

  RobinGood написав:
ykrkozak написав:Недавно снимал чуть меньше 2к баксов. Не клиент А-банка. Отдали без открытия счета. Пришел в назначенное время, сказал что за депозитом из моно. Назвал код из приложения. Только заверил копию паспорта, которую они подтянули из Моно. Одна купюра не понравилась, без проблем обменяли на другую.

Все стало ещё запутаннее.
Поддержка моно говорит, что законодательство запрещает выдавать валюту без открытия счета.
Что значит заверил копию паспорта?

Це значить, що йому відкривали вал. рахунок на один опер. день, тобто були заяви на відкриття і на закриття рахунку і до них - видача валюти.
Son of Sun
 
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Son of Sun Только на открытие счета. Чтобы в следующий раз при снятии депозита использовать уже существующий счет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:27

  Bosstone написав:Son of Sun Только на открытие счета. Чтобы в следующий раз при снятии депозита использовать уже существующий счет.

В Тазіку було 2 заяви, тому по аналогії припустив, що така ж процедура і тут.
Son of Sun
 
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