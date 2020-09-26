а я обратил внимание, что эта опция и так работала - а рекламу прислали просто в догонку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:37
а я обратил внимание, что эта опция и так работала - а рекламу прислали просто в догонку
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 вер, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 вер, 2020 12:46
вероятность вылета из грейса - это конечно круто, но вряд ли)))
у меня не все операции моно бесплатны - так что они скорей это считают - больше кредит - больше дохода;)
вылететь из грейса в моно и привате - это надо постараться - хотя знаю не одного человека, кто таки не в грейсе((( - учить народ надо
|