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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2065206620672068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:37

  MASolomko написав:
  Bosstone написав:...а теперь еще и снятие или перевод кредитных средств. :D
Я про такое два раза получал push с разбросом пару месяцев.

Из-за чего эту опцию не включают сразу?


а я обратил внимание, что эта опция и так работала - а рекламу прислали просто в догонку
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 вер, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 491
З нами з: 29.09.19
Подякував: 49 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:46

  Alien написав:
  Shaman написав:
  Boundless написав:Котяра повысил кредлимит с 5 до 50 тыс. Кто-то ещё поучаствовал в этом аттракционе щедрости?


тоже подняли лимит раза в полтора - значит деньги несут)))

Не факт. Просто може черговий скоринг показав, що по вам ймовiрнicть вильоту з грейсу є достатньо високою. Тому вирiшили "закришити щоб потiм пiдсiкти" ;)


вероятность вылета из грейса - это конечно круто, но вряд ли)))
у меня не все операции моно бесплатны - так что они скорей это считают - больше кредит - больше дохода;)
вылететь из грейса в моно и привате - это надо постараться - хотя знаю не одного человека, кто таки не в грейсе((( - учить народ надо
Shaman
 
Повідомлень: 491
З нами з: 29.09.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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  #<1 ... 2065206620672068
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