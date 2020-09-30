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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2065206620672068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:37

  MASolomko написав:
  Bosstone написав:...а теперь еще и снятие или перевод кредитных средств. :D
Я про такое два раза получал push с разбросом пару месяцев.

Из-за чего эту опцию не включают сразу?


а я обратил внимание, что эта опция и так работала - а рекламу прислали просто в догонку
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 27 вер, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:46

  Alien написав:
  Shaman написав:
  Boundless написав:Котяра повысил кредлимит с 5 до 50 тыс. Кто-то ещё поучаствовал в этом аттракционе щедрости?


тоже подняли лимит раза в полтора - значит деньги несут)))

Не факт. Просто може черговий скоринг показав, що по вам ймовiрнicть вильоту з грейсу є достатньо високою. Тому вирiшили "закришити щоб потiм пiдсiкти" ;)


вероятность вылета из грейса - это конечно круто, но вряд ли)))
у меня не все операции моно бесплатны - так что они скорей это считают - больше кредит - больше дохода;)
вылететь из грейса в моно и привате - это надо постараться - хотя знаю не одного человека, кто таки не в грейсе((( - учить народ надо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:44

  RobinGood написав:
ykrkozak написав:Недавно снимал чуть меньше 2к баксов. Не клиент А-банка. Отдали без открытия счета. Пришел в назначенное время, сказал что за депозитом из моно. Назвал код из приложения. Только заверил копию паспорта, которую они подтянули из Моно. Одна купюра не понравилась, без проблем обменяли на другую.

Все стало ещё запутаннее.
Поддержка моно говорит, что законодательство запрещает выдавать валюту без открытия счета.
Что значит заверил копию паспорта?


Написал "З оригіналом згідно", дата, підпис. Як завжди. Більше нічого не підписував. Можливо дійсно відкривали рахунок на один день. 21 цент віддали в гривні.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:07

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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 07:47

Re: Monobank

Ура !!!! Тварини 20%.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:25

lov2108 от моно, практически стандартный набор категорий)
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:54

Re: Monobank

А monobank еще не начислил проценты на остаток по картам? У меня в выписке пусто.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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