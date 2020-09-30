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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2066206720682069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:31

lov2108 были в а-банке :) рекомендую открыть у них зеленую карту, если постоянно надо зоо, они с моней по очереди выставляют эту категорию
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:56

Кто знает какой МСС при расчете картой у Розетки в пункте выдачи на Житомирской в Киеве?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:05

Re: Monobank

А что там с % ? Уже выплачивали ? Или только у меня "в пути" )))
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lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:11

Кто сгрыз % на остаток по картам в Моне?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:18

  lov2108 написав:А что там с % ? Уже выплачивали ? Или только у меня "в пути" )))

по трем нема.Мож отменили :?: :mrgreen:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:27

Re: Monobank

Мені проценти на залишок прийшли в 17:21.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:34

Re: Monobank

  Мизантрóп написав:по трем нема.Мож отменили :?: :mrgreen:


Специально проверил, не пропала/слетела ли кнопка %Получать проценты на остаток%. Нет, всё на месте...

АПД. Спустя минуту после поста - в 18.35 зашли проценты
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:46

Re: Monobank

  Amid написав:Спустя минуту после поста - в 18.35 зашли проценты
Вот,что форум животворящий делает :lol:
Жду :?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлень: 4595
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Подякував: 623 раз.
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  #<1 ... 2066206720682069
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