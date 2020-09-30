|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:31
lov2108 были в а-банке рекомендую открыть у них зеленую карту, если постоянно надо зоо, они с моней по очереди выставляют эту категорию
Кешбечные карты!
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:56
Кто знает какой МСС при расчете картой у Розетки в пункте выдачи на Житомирской в Киеве?
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:05
Re: Monobank
А что там с % ? Уже выплачивали ? Или только у меня "в пути" )))
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:18
по трем нема.Мож отменили
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:27
Re: Monobank
Мені проценти на залишок прийшли в 17:21.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:34
Re: Monobank
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:46
Re: Monobank
Вот,что форум животворящий делает
Жду
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
|