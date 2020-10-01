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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2067206820692070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:22

Re: Monobank / Штраф ПДР

В Монобанку "Додати авто" якими буквами номер набирати: кириличними чи латиною?
ricardo
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Повідомлень: 592
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:23

  ricardo написав:В Монобанку "Додати авто" якими буквами номер набирати: кириличними чи латиною?

пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32512
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2590 раз.
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  #<1 ... 2067206820692070
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