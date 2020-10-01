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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:22
Re: Monobank / Штраф ПДР
В Монобанку "Додати авто" якими буквами номер набирати: кириличними чи латиною?
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:23
пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
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