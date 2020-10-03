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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:22
В Монобанку "Додати авто" якими буквами номер набирати: кириличними чи латиною?
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ricardo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 23:23
ricardo написав:
В Монобанку "Додати авто" якими буквами номер набирати: кириличними чи латиною?
пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:11
ricardo вы там потом еще техпаспорт введете, так что точно свою машину получите
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omb
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:37
Подскажите, чтобы получить 0.6% компенсации при пополнении депо СЭПом, никаких подвохов нет?
Просто отправить СЭП по реквизитам, взятых в Моне достаточно?
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ignorabimus
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Додано: Суб 03 жов, 2020 22:47
ignorabimus написав:
Подскажите, чтобы получить 0.6% компенсации при пополнении депо СЭПом, никаких подвохов нет?
Просто отправить СЭП по реквизитам, взятых в Моне достаточно?
Да, при размещении и пополнении Депо от 4х мес
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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