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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2068206920702071>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:22

Re: Monobank / Штраф ПДР

В Монобанку "Додати авто" якими буквами номер набирати: кириличними чи латиною?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:23

  ricardo написав:В Монобанку "Додати авто" якими буквами номер набирати: кириличними чи латиною?

пофиг
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:11

ricardo вы там потом еще техпаспорт введете, так что точно свою машину получите
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omb
 
Повідомлень: 2264
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:37

Подскажите, чтобы получить 0.6% компенсации при пополнении депо СЭПом, никаких подвохов нет?
Просто отправить СЭП по реквизитам, взятых в Моне достаточно?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:47

  ignorabimus написав:Подскажите, чтобы получить 0.6% компенсации при пополнении депо СЭПом, никаких подвохов нет?
Просто отправить СЭП по реквизитам, взятых в Моне достаточно?

Да, при размещении и пополнении Депо от 4х мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 01:02

  lov2108 написав:
  omb написав:lov2108 от моно, практически стандартный набор категорий)


В прошлом месяце не было "Тварин" :roll:


Мучали месяц животное?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 01:05

Кто-то сегодня участвовал в забеге от гороха? Или не свинское это дело бегать как ужаленный по торговым центрам?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:22

  Ratatui написав:Кто-то сегодня участвовал в забеге от гороха? Или не свинское это дело бегать как ужаленный по торговым центрам?

бежали все "10:01 148 вызовов такси в первую минуту"
https://t.me/OGoMono
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Вы2дуры
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:45

  Мизантрóп написав:
  Ratatui написав:Кто-то сегодня участвовал в забеге от гороха? Или не свинское это дело бегать как ужаленный по торговым центрам?

бежали все "10:01 148 вызовов такси в первую минуту"
https://t.me/OGoMono

А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 07:47

  clientage написав:А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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