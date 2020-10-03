RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2068206920702071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:27

  miltador написав:
  clientage написав:А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста.
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 14.09.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:51

  Митяйка написав:
  miltador написав:Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста.

Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 10.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:21

  Митяйка написав:
  miltador написав:
  clientage написав:А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста.

ontaxi
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1507
З нами з: 06.08.19
Подякував: 356 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49

  unicdima написав:Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.

В Uklon також йде блокування коштів, а не списання.
  clientage написав:А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
Повідомлень: 296
З нами з: 19.08.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:52

  sauvignon написав:Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).

Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск летом был только с Визой и акция была до конца сентября...
Vorlon
 
Повідомлень: 9155
З нами з: 14.06.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 974 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2068206920702071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, kostya77 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.