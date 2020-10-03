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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 08:27
miltador написав: clientage написав:
А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?
Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.
Подробно пожалуйста.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:51
Митяйка написав: miltador написав:
Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.
Подробно пожалуйста.
Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:21
Митяйка написав: miltador написав: clientage написав:
А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?
Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.
Подробно пожалуйста.
ontaxi
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49
unicdima написав:
Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.
В Uklon також йде блокування коштів, а не списання.
clientage написав:
А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?
Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:52
sauvignon написав:
Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).
Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск летом был только с Визой и акция была до конца сентября...
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