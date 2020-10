Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2068206920702071 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 92 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 7% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 38 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 33 Всього голосів : 92 Додано: Нед 04 жов, 2020 08:27 miltador написав: clientage написав: А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла? А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто. Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста. Подробно пожалуйста. Митяйка

Повідомлень: 29 З нами з: 14.09.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 08:51 Митяйка написав: miltador написав: Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто. Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста. Подробно пожалуйста.

Уклон.

В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться. Уклон.В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 846 З нами з: 10.06.19 Подякував: 32 раз. Подякували: 69 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 09:21 Митяйка написав: miltador написав: clientage написав: А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла? А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто. Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста. Подробно пожалуйста.

ontaxi ontaxi

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1519 З нами з: 06.08.19 Подякував: 359 раз. Подякували: 186 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49 unicdima написав: Уклон.

В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться. Уклон.В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.

В Uklon також йде блокування коштів, а не списання.

clientage написав: А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла? А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400). В Uklon також йде блокування коштів, а не списання.Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400). 75 грн. за оформление карты " monobank " - https://monobank.ua/r/mY8F sauvignon Повідомлень: 296 З нами з: 19.08.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 78 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 09:52 sauvignon написав: Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400). Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).

Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября... Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября... Vorlon Повідомлень: 9159 З нами з: 14.06.13 Подякував: 443 раз. Подякували: 975 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 18:31 Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием

Я на такси не езжу, тёщу ток вожу

И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.

Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32535 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2592 раз. Подякували: 3809 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 жов, 2020 21:30 clientage написав: Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием

Я на такси не езжу, тёщу ток вожу

И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.

Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданиемЯ на такси не езжу, тёщу ток вожуИ Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли



В Убере отмена в течении толи 2х толи 4х минут бесплатна, списание с карты уже при завершении поездки, одно время доп. плата за то что водитель тупил в пробках вообще снималась отдельной транзакцией на след. день (несколько раз так попадал ставя 4-5 балов вместо того чтобы поставить 1 и сразу-же затребовать перерасчет по изначально заявленной цене ).

А вот при покупке UberCash - списание действительно проходит мгновенно и с кешбеком по категории "Такси".



Vorlon написав: sauvignon написав: Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400). Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).

Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября... Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября...

Покупал UberCash вчера - оплата все так-же возможна только картой Visa, по скидкам - добавилась возможность купить 1000 UC за 750 гривен, самый мелкий вариант исчез. Сейчас у меня это 300 за 250, 500 за 400 и 1000 за 750, начсет того что это именно временная акция впервые слышу

Жаль в этом месяце у Моно опять нет 20% KB, а UC купленные еще в августе уже потрачены В Убере отмена в течении толи 2х толи 4х минут бесплатна, списание с карты уже при завершении поездки, одно время доп. плата за то что водитель тупил в пробках вообще снималась отдельной транзакцией на след. день (несколько раз так попадал ставя 4-5 балов вместо того чтобы поставить 1 и сразу-же затребовать перерасчет по изначально заявленной цене).А вот при покупке UberCash - списание действительно проходит мгновенно и с кешбеком по категории "Такси".Покупал UberCash вчера - оплата все так-же возможна только картой Visa, по скидкам - добавилась возможность купить 1000 UC за 750 гривен, самый мелкий вариант исчез. Сейчас у меня это 300 за 250, 500 за 400 и 1000 за 750, начсет того что это именно временная акция впервые слышуЖаль в этом месяце у Моно опять нет 20% KB, а UC купленные еще в августе уже потрачены candle645

Повідомлень: 17 З нами з: 25.01.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2068206920702071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Adast , Google Feedfetcher, miltador і 4 гостейМодератори: ТупУм