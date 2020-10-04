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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 08:27
miltador написав: clientage написав:
А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?
Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.
Подробно пожалуйста.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 08:51
Митяйка написав: miltador написав:
Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.
Подробно пожалуйста.
Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:21
Митяйка написав: miltador написав: clientage написав:
А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?
Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.
Подробно пожалуйста.
ontaxi
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49
unicdima написав:
Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.
В Uklon також йде блокування коштів, а не списання.
clientage написав:
А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?
Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).
- 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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sauvignon
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Додано: Нед 04 жов, 2020 09:52
sauvignon написав:
Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).
Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября...
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Додано: Нед 04 жов, 2020 18:31
Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием
Я на такси не езжу, тёщу ток вожу
И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.
Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:30
clientage написав:
Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием
Я на такси не езжу, тёщу ток вожу
И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.
Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли
В Убере отмена в течении толи 2х толи 4х минут бесплатна, списание с карты уже при завершении поездки, одно время доп. плата за то что водитель тупил в пробках вообще снималась отдельной транзакцией на след. день (несколько раз так попадал ставя 4-5 балов вместо того чтобы поставить 1 и сразу-же затребовать перерасчет по изначально заявленной цене
).
А вот при покупке UberCash - списание действительно проходит мгновенно и с кешбеком по категории "Такси".
Vorlon написав: sauvignon написав:
Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).
Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября...
Покупал UberCash вчера - оплата все так-же возможна только картой Visa, по скидкам - добавилась возможность купить 1000 UC за 750 гривен, самый мелкий вариант исчез. Сейчас у меня это 300 за 250, 500 за 400 и 1000 за 750, начсет того что это именно временная акция впервые слышу
Жаль в этом месяце у Моно опять нет 20% KB, а UC купленные еще в августе уже потрачены
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Додано: Нед 04 жов, 2020 22:58
clientage написав:
Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием
Я на такси не езжу, тёщу ток вожу
И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.
Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли
убера в нашей деревне нет, а уклоном пока не пользовался. ONtaxi списывает деньги сразу как водила принял заказ и сумма уже не меняется. Можно потом водиле набрать и сказать, что мол закрывай заказ как выполненный, можно никуда не ехать.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:15
Ой как здесь интересно у вас.Господа моносвинорылы,а вам не кажется ,что всё гениальное как всегда очень просто? Вон те 148 может сами по жизни таксисты. Или брат,сват и т.д.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 23:21
Добрый вечер! Подскажите, если я получаю товар на Укрпоште и оплачиваю переводом после получения, кешбек 15% будет начисляться только на услуги Укрпошты за доставку или на всю сумму за товар?
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taya77
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