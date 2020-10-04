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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2069207020712072>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:27

  miltador написав:
  clientage написав:А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 08:51

  Митяйка написав:
  miltador написав:Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста.

Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:21

  Митяйка написав:
  miltador написав:
  clientage написав:А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Є додатки таксі де одразу рахується вартість поїздки і з картки списують кошти при виклику авто.

Подробно пожалуйста.

ontaxi
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:49

  unicdima написав:Уклон.
В Болті при замовленні резервуються кошти з картки перед поїздкою і якщо вона пуста то поїздка відміниться.

В Uklon також йде блокування коштів, а не списання.
  clientage написав:А как на такси мона покататься меньше минуты, там же реально требовали поездку, просто отмена не подходит или таки подошла?

Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 09:52

  sauvignon написав:Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).

Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:31

Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием
Я на такси не езжу, тёщу ток вожу
И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.
Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:30

  clientage написав:Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием
Я на такси не езжу, тёщу ток вожу
И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.
Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли


В Убере отмена в течении толи 2х толи 4х минут бесплатна, списание с карты уже при завершении поездки, одно время доп. плата за то что водитель тупил в пробках вообще снималась отдельной транзакцией на след. день (несколько раз так попадал ставя 4-5 балов вместо того чтобы поставить 1 и сразу-же затребовать перерасчет по изначально заявленной цене :cry: ).
А вот при покупке UberCash - списание действительно проходит мгновенно и с кешбеком по категории "Такси".

  Vorlon написав:
  sauvignon написав:Можно купить Uber Cash, внутреннюю "валюту" приложения - и проходит как "Такси" (с соответствующим кешбеком) и при покупке больших сумм дополнительная скидка (напр., 500 грн. можно купить за 400).

Мастером уже добавили возможность оплачивать со скидкой? Запуск Uber Cash летом был только с Визой и акция была до конца сентября...

Покупал UberCash вчера - оплата все так-же возможна только картой Visa, по скидкам - добавилась возможность купить 1000 UC за 750 гривен, самый мелкий вариант исчез. Сейчас у меня это 300 за 250, 500 за 400 и 1000 за 750, начсет того что это именно временная акция впервые слышу :oops:
Жаль в этом месяце у Моно опять нет 20% KB, а UC купленные еще в августе уже потрачены :evil:
candle645
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 22:58

  clientage написав:Нее, ну 148 чел шото ж намутили с этим заданием
Я на такси не езжу, тёщу ток вожу
И Уклон и Убер резервируют гроши, а псле поезди пересчитывают.
Можно сделать отмену, 40грн кадато так с меня сняли


убера в нашей деревне нет, а уклоном пока не пользовался. ONtaxi списывает деньги сразу как водила принял заказ и сумма уже не меняется. Можно потом водиле набрать и сказать, что мол закрывай заказ как выполненный, можно никуда не ехать.
WachtAmRhein
 
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Ой как здесь интересно у вас.Господа моносвинорылы,а вам не кажется ,что всё гениальное как всегда очень просто? Вон те 148 может сами по жизни таксисты. Или брат,сват и т.д. :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:21

Re: Monobank

Добрый вечер! Подскажите, если я получаю товар на Укрпоште и оплачиваю переводом после получения, кешбек 15% будет начисляться только на услуги Укрпошты за доставку или на всю сумму за товар?
taya77
 
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