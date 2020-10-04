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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:41
Йде різними сумами, за доставку 15% буде, а за наложку не буде.
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melkh
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Додано: Пон 05 жов, 2020 00:50
melkh написав:
Йде різними сумами, за доставку 15% буде, а за наложку не буде.
Дякую за відповідь.
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taya77
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42
Напомните пожалуйста кешбек по партнёрской программе и обычный суммируется или нет?Если в обычной выбрана категория бытовая техника (3%) и в партнёрке выбрана Эльдорадо (5%) будет восемь процентов или нет?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:47
посетитель писали, что давно уже не суммируется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:09
omb написав:посетитель
писали, что давно уже не суммируется
Ясно.Спасибо.
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