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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2069207020712072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 23:41

Йде різними сумами, за доставку 15% буде, а за наложку не буде.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:50

  melkh написав:Йде різними сумами, за доставку 15% буде, а за наложку не буде.


Дякую за відповідь.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42

Напомните пожалуйста кешбек по партнёрской программе и обычный суммируется или нет?Если в обычной выбрана категория бытовая техника (3%) и в партнёрке выбрана Эльдорадо (5%) будет восемь процентов или нет?
посетитель
 
Повідомлень: 175
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 11:47

посетитель писали, что давно уже не суммируется
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 12:09

  omb написав:посетитель писали, что давно уже не суммируется

Ясно.Спасибо.
посетитель
 
Повідомлень: 175
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Подякував: 3 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:01

Панове, а валютну картку через А-Банку поповнити можна чи лише депо? У поширених запитаннях у контексті карток згадуються лише каси Універсалу (котрих поряд уже немає).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4854
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:13

  klug написав:Панове, а валютну картку через А-Банку поповнити можна чи лише депо? У поширених запитаннях у контексті карток згадуються лише каси Універсалу (котрих поряд уже немає).

Да, можно.
  • Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
  • Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:38

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greenozon
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  #<1 ... 2069207020712072
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