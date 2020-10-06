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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 23:41
Йде різними сумами, за доставку 15% буде, а за наложку не буде.
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melkh
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Додано: Пон 05 жов, 2020 00:50
melkh написав:
Йде різними сумами, за доставку 15% буде, а за наложку не буде.
Дякую за відповідь.
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taya77
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42
Напомните пожалуйста кешбек по партнёрской программе и обычный суммируется или нет?Если в обычной выбрана категория бытовая техника (3%) и в партнёрке выбрана Эльдорадо (5%) будет восемь процентов или нет?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 11:47
посетитель писали, что давно уже не суммируется
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 05 жов, 2020 12:09
omb написав:посетитель
писали, что давно уже не суммируется
Ясно.Спасибо.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:01
Панове, а валютну картку через А-Банку поповнити можна чи лише депо? У поширених запитаннях у контексті карток згадуються лише каси Універсалу (котрих поряд уже немає).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:13
klug написав:
Панове, а валютну
картку через А-Банку поповнити можна чи лише депо? У поширених запитаннях у контексті карток згадуються лише каси Універсалу (котрих поряд уже немає).
Да, можно.
- Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
- Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
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Monk23
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Додано: Сер 07 жов, 2020 17:38
З myMeest все mono!
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1 жовтня 2020 – 31 жовтня 2020
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greenozon
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