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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 00:50
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:42
Напомните пожалуйста кешбек по партнёрской программе и обычный суммируется или нет?Если в обычной выбрана категория бытовая техника (3%) и в партнёрке выбрана Эльдорадо (5%) будет восемь процентов или нет?
Додано: Пон 05 жов, 2020 11:47
посетитель писали, что давно уже не суммируется
Кешбечные карты!
Додано: Пон 05 жов, 2020 12:09
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:01
Панове, а валютну картку через А-Банку поповнити можна чи лише депо? У поширених запитаннях у контексті карток згадуються лише каси Універсалу (котрих поряд уже немає).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:13
Да, можно.
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:38
З myMeest все mono!
Отримуй 15% кешбек за розрахунки за доставку карткою Монобанку в онлайн кабінеті або мобільному застосунку, також накопичуй кілограми для участі у програмі лояльності.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:55
Re: Monobank
Лежит monobank вместе со своей "людяною підтримкою". Не могу забрать деньги с карты, система блокирует операцию в целях безопасности. При чём, уведомление с запросом разрешения операции приходит с задержкой. Разрешил, повторяю операцию и опять 25
Запросил помощи у поддержки и тишина там.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 07 жов, 2020 19:45
Re: Monobank
я устал с таким бороться в
Моня Алла тогда порядок
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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