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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:08
MASolomko в обед форвардом нормально сдернулось
Кешбечные карты!
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:28
Re: Monobank
omb, днем тоже дергал на ту же карту, что и вечером )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:14
Re: Monobank
Вроде тут проскакивало pethouse - на днях проверил можно платить на сайте и КБ есть. Плюс у них еще и скидки есть и акции и доставка до дверей от 1000грн бесплатная по Украине. Со скидками есть нюансы читайте у них на сайте перед заказом.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:03
Покупка частями + кешбек
Добрый день, коллеги. При "Покупке частями" от моно - сработает партнёрский кешбек?
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