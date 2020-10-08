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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 20:08
MASolomko в обед форвардом нормально сдернулось
Кешбечные карты!
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:28
Re: Monobank
omb, днем тоже дергал на ту же карту, что и вечером )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 08 жов, 2020 10:14
Re: Monobank
Вроде тут проскакивало pethouse - на днях проверил можно платить на сайте и КБ есть. Плюс у них еще и скидки есть и акции и доставка до дверей от 1000грн бесплатная по Украине. Со скидками есть нюансы читайте у них на сайте перед заказом.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Чет 08 жов, 2020 11:03
Покупка частями + кешбек
Добрый день, коллеги. При "Покупке частями" от моно - сработает партнёрский кешбек?
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:23
Re: Monobank
arkavs, нет. Кешбек ни от партнёра, ни от банка начислен не будет.
Пару раз банк предлагал категорию кешбека за оформление рассрочки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:25
Re: Monobank
Задал вопрос саппорту на тему "получить на монобанк $50/ Можно ли на черную гривневую карту?" Ответили, что только на долларовую карту. Что реально? Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:38
Re: Monobank
Если вопрос про SWIFT то да, это общее правило.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:01
Да, вопрос про SWIFT
А что за "общее правило"?
Если покупатель (или компания) из США допустим проводит оплату чего-то в Германии, то Немцы долларовый счет открывают? (ну или наоборот в США открывают Евро счет?)
ИМХО такого не делают, ибо нафига?
P.S. А если оплата из Канады, или Австралии?
Очень меня сомнения берут, что "общее правило" срабатывает.
Оно вероятно только для нас существует.
Востаннє редагувалось justit в П'ят 09 жов, 2020 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:15
Re: Monobank
Чтобы положить валюту на валютную карту Моно в отделении А-Банк нужна карта или можно по номеру ?
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