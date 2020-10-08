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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2070207120722073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 20:08

MASolomko в обед форвардом нормально сдернулось
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:28

Re: Monobank

omb, днем тоже дергал на ту же карту, что и вечером )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:14

Re: Monobank

Вроде тут проскакивало pethouse - на днях проверил можно платить на сайте и КБ есть. Плюс у них еще и скидки есть и акции и доставка до дверей от 1000грн бесплатная по Украине. Со скидками есть нюансы читайте у них на сайте перед заказом.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 11:03

Покупка частями + кешбек

Добрый день, коллеги. При "Покупке частями" от моно - сработает партнёрский кешбек?
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:23

Re: Monobank

arkavs, нет. Кешбек ни от партнёра, ни от банка начислен не будет.
Пару раз банк предлагал категорию кешбека за оформление рассрочки.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:25

Re: Monobank

Задал вопрос саппорту на тему "получить на монобанк $50/ Можно ли на черную гривневую карту?" Ответили, что только на долларовую карту. Что реально? Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:38

Re: Monobank

  justit написав:Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?

Если вопрос про SWIFT то да, это общее правило.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  justit написав:Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?

Если вопрос про SWIFT то да, это общее правило.


Да, вопрос про SWIFT
А что за "общее правило"?

Если покупатель (или компания) из США допустим проводит оплату чего-то в Германии, то Немцы долларовый счет открывают? (ну или наоборот в США открывают Евро счет?)
ИМХО такого не делают, ибо нафига?

P.S. А если оплата из Канады, или Австралии?
Очень меня сомнения берут, что "общее правило" срабатывает.
Оно вероятно только для нас существует.
Востаннє редагувалось justit в П'ят 09 жов, 2020 10:12, всього редагувалось 1 раз.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:11

и шо? шашечки или ехать
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:15

Re: Monobank

Чтобы положить валюту на валютную карту Моно в отделении А-Банк нужна карта или можно по номеру ?
maxstar
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