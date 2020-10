Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 92 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 7% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 38 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 33 Всього голосів : 92 Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:19 Re: Monobank justit написав: А что за "общее правило"? А что за "общее правило"?

Счёт получателя должен быть в той же валюте в которой делается перевод. Или наоборот: перевод должен делаться в той валюте в которой открыт счёт получателя. Есть исключения, но они обычно всегда описаны на сайте банка.



Для примера информация с сайта антагониста

https://privatbank.ua/peverodi-swift

Усі перекази в іноземній валюті зараховуються на картку або рахунок клієнту в валюті платежу без конвертації. Для автоматичного зарахування SWIFT-платежів валюта картки повинна збігатися з валютою платежу.



И это не украинское изобретение, делая перевод на долларовый счёт в США из Польши можно отправить его со счёта в евро или злотых, но для перевода будет куплен доллар по курсу банка и именно он будет отправлен получателю. И так практически в любом банке мира.



П.С.

А вообще отправлять 50 баксов через свифт - это сразу расписываться в своей полной финансовой неграмотности.



Повідомлень: 1555 З нами з: 06.08.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:22 Re: Monobank justit написав: Да, вопрос про SWIFT

А что за "общее правило"? Да, вопрос про SWIFTА что за "общее правило"?

Я в курсе, но в данном случае

1 - тест

2 - другого метода у отправителя просто нет. Я в курсе, но в данном случае1 - тест2 - другого метода у отправителя просто нет. justit Повідомлень: 4819 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1502 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:29 ingtrans написав: SWIFT нужно получать на счет/карту с совпадающей валютой. SWIFT нужно получать на счет/карту с совпадающей валютой.



Согласен.

Но ИМХО в странах Еврозоны такого правила нет.

Повідомлень: 4976 З нами з: 20.03.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:33 justit написав: Я в курсе, но в данном случае Я в курсе, но в данном случае

Тогда удивительно что ты не знал о том что обычно валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Да вот такое странное правило у SWIFT. Но он вообще динозавр и на фоне его комиссий это правило мелкая проблемка.



К слову вообще не понимаю в чём собственно проблема: открыть долларовую карту в Монобанке (в отличии от остальных 70 банков) дело 10-15 секунд. Курс конвертации долларов на гривневую карту будет такой же как если бы в переводах SWIFT была конвертация по курсу банка получателя. В гривне американский отправитель не пошлет, а даже если бы посылал то курс конвертации в банке США явно будет хуже Монобанковского. Для особо жадных можно: можно снять валюту с карты, отнести в обменку и сдать по ещё более лучшему курсу.



Так почему бы не открыть валютную карту? Тогда удивительно что ты не знал о том что обычно валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Да вот такое странное правило у SWIFT. Но он вообще динозавр и на фоне его комиссий это правило мелкая проблемка.К слову вообще не понимаю в чём собственно проблема: открыть долларовую карту в Монобанке (в отличии от остальных 70 банков) дело 10-15 секунд. Курс конвертации долларов на гривневую карту будет такой же как если бы в переводах SWIFT была конвертация по курсу банка получателя. В гривне американский отправитель не пошлет, а даже если бы посылал то курс конвертации в банке США явно будет хуже Монобанковского. Для особо жадных можно: можно снять валюту с карты, отнести в обменку и сдать по ещё более лучшему курсу.Так почему бы не открыть валютную карту?

Повідомлень: 1555 З нами з: 06.08.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:46 justit написав: Согласен.

Но ИМХО в странах Еврозоны такого правила нет.

Банк "сам конвертирует", получатель что-то потеряет и все. Согласен.Но ИМХО в странах Еврозоны такого правила нет.Банк "сам конвертирует", получатель что-то потеряет и все.

Повідомлень: 4976 З нами з: 20.03.15 Подякував: 87 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:52 Re: Monobank justit написав: Но ИМХО в странах Еврозоны такого правила нет. Но ИМХО в странах Еврозоны такого правила нет.

При чём тут вообще Еврозона?



Еврозона это объединение стран использующих евро (не доллар) и использующих платежную систему SEPA в евро (не долларе). Для пересылки доллара из Германии в Италию придется использовать всё тот же SWIFT и да - валюта платежа и счёт получателя должны быть в долларе. Переслать доллар через SEPA или Elixir или другую европейскую систему банковских переводов - не получится. Тем более если счёт получателя в кронах, злотых или леях. При чём тут вообще Еврозона?Еврозона это объединение стран использующих евро (не доллар) и использующих платежную систему SEPA в евро (не долларе). Для пересылки доллара из Германии в Италию придется использовать всё тот же SWIFT и да - валюта платежа и счёт получателя должны быть в долларе. Переслать доллар через SEPA или Elixir или другую европейскую систему банковских переводов - не получится. Тем более если счёт получателя в кронах, злотых или леях.

Повідомлень: 1555 З нами з: 06.08.19 Подякував: 366 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:11 vitaliy_berdinskikh написав: justit написав: Я в курсе, но в данном случае Я в курсе, но в данном случае

Тогда удивительно что ты не знал о том что обычно валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Да вот такое странное правило у SWIFT. Но он вообще динозавр и на фоне его комиссий это правило мелкая проблемка. Тогда удивительно что ты не знал о том что обычно валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Да вот такое странное правило у SWIFT. Но он вообще динозавр и на фоне его комиссий это правило мелкая проблемка.



Не знал, ибо есть приятель Германии, который из Канады и США, UK спокойно получает бизнес bank wire на Евровый счет.

Соответственно есть подозрение, что нет никакого правила.

Ну, по крайней мере для стран первого мира

Это кстати и ответ на вопрос "при чем тут Еврозона"





vitaliy_berdinskikh написав: К слову вообще не понимаю в чём собственно проблема: открыть долларовую карту в Монобанке К слову вообще не понимаю в чём собственно проблема: открыть долларовую карту в Монобанке



Нет проблемы.

Чисто интерес "почему у них можно, а у нас нет" Не знал, ибо есть приятель Германии, который из Канады и США, UK спокойно получает бизнес bank wire на Евровый счет.Соответственно есть подозрение, что нет никакого правила.Ну, по крайней мере для стран первого мираЭто кстати и ответ на вопрос "при чем тут Еврозона"Нет проблемы.Чисто интерес "почему у них можно, а у нас нет" justit Повідомлень: 4819 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1502 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:13 Re: Monobank Вот у меня нет валютных карт в этом банке. Если я выбираю пополнить свою карту SWIFT-переводом в USD/EUR, то котик сообщает о необходимости открыть соответствующую валютную карту. Если я SWIFT выбираю получать в PLN, то достаточно гривневой карты (т. е. банк уже как-то на своей стороне проведёт сутки).



Он читал в теме Альфы, что поступил перевод, но валюта карты отличалась и Аллы отправила его назад.

