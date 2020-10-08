Счёт получателя должен быть в той же валюте в которой делается перевод. Или наоборот: перевод должен делаться в той валюте в которой открыт счёт получателя. Есть исключения, но они обычно всегда описаны на сайте банка.
Для примера информация с сайта антагониста https://privatbank.ua/peverodi-swift Усі перекази в іноземній валюті зараховуються на картку або рахунок клієнту в валюті платежу без конвертації. Для автоматичного зарахування SWIFT-платежів валюта картки повинна збігатися з валютою платежу.
И это не украинское изобретение, делая перевод на долларовый счёт в США из Польши можно отправить его со счёта в евро или злотых, но для перевода будет куплен доллар по курсу банка и именно он будет отправлен получателю. И так практически в любом банке мира.
П.С. А вообще отправлять 50 баксов через свифт - это сразу расписываться в своей полной финансовой неграмотности.
Будешь потом жаловаться что почти весь перевод ушел на комиссию. Внезапна, у SWIFT есть комиссия и она минимум 20-25 баксов, а зачастую даже больше!!!111 Да, опять же исключения: говорят что Приватбанк имеет такой замечательный банк-корреспондент который переводит деньги без комиссии. Но это частный случай, а общий, в том числе и в монобанке - комиссия есть.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 09 жов, 2020 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
justit написав:Да, вопрос про SWIFT А что за "общее правило"?
Как-то раз по ошибке дал реквизиты счета (не в monobank) не в той валюте. Хорошо, что банк лояльно отнесся и по моей просьбе перечислил на правильный счет. Но тогда я искал информацию и "общее правило" системы SWIFT (не наших банков) заключателось в том, что автоматическая конвертация валют не производится. Был какой-то длинный путь с уточнением курсов банка отправителя и пересчета в другую валюту по предоставленному курсу (у меня доллары-евро), но ждать можно было типа месяц или два и в случае отсутствия ответа перевод возвращался отправителю. В общем, в существующих реалиях SWIFT нужно получать на счет/карту с совпадающей валютой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
vitaliy_berdinskikh написав:Будешь потом жаловаться что почти весь перевод ушел на комиссию. Внезапна, у SWIFT есть комиссия и она минимум 20-25 баксов, а зачастую даже больше!!!111 Да, опять же исключения: говорят что Приватбанк имеет такой замечательный банк-корреспондент который переводит деньги без комиссии. Но это частный случай, а общий, в том числе и в монобанке - комиссия есть.
Я в курсе, но в данном случае 1 - тест 2 - другого метода у отправителя просто нет.
maxstar конечно можно по номеру. Не хватало еще для того чтобы валюту положить специально карту за 150 грн. получать. По умолчанию ведь валютные карты Моня выпускает виртуальными. Вот ее по номеру и пополняем. А как еще?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Тогда удивительно что ты не знал о том что обычно валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Да вот такое странное правило у SWIFT. Но он вообще динозавр и на фоне его комиссий это правило мелкая проблемка.
К слову вообще не понимаю в чём собственно проблема: открыть долларовую карту в Монобанке (в отличии от остальных 70 банков) дело 10-15 секунд. Курс конвертации долларов на гривневую карту будет такой же как если бы в переводах SWIFT была конвертация по курсу банка получателя. В гривне американский отправитель не пошлет, а даже если бы посылал то курс конвертации в банке США явно будет хуже Монобанковского. Для особо жадных можно: можно снять валюту с карты, отнести в обменку и сдать по ещё более лучшему курсу.
Так почему бы не открыть валютную карту?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
justit написав:Согласен. Но ИМХО в странах Еврозоны такого правила нет. Банк "сам конвертирует", получатель что-то потеряет и все.
По Европе не скажу, поскольку опыта не имею, но думаю Вы не правы. Я отправлял в другие страны где доллар США не являются национальной валютой, но всегда на счета открытые в долларах США. К легкой автоматической конвертации нас приучили МПС. SWIFT это другая система от слова совсем. Она не мгновенная (хотя казалось бы что такого в современных реалиях совершить проводки за секунды), она старая и работает со счетами через корсчета в иностранных банках в соответствующей валюте. Теоретическая конвертация наверное возможна, но наверняка это сложно, долго и дорого.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
justit написав:Но ИМХО в странах Еврозоны такого правила нет.
При чём тут вообще Еврозона?
Еврозона это объединение стран использующих евро (не доллар) и использующих платежную систему SEPA в евро (не долларе). Для пересылки доллара из Германии в Италию придется использовать всё тот же SWIFT и да - валюта платежа и счёт получателя должны быть в долларе. Переслать доллар через SEPA или Elixir или другую европейскую систему банковских переводов - не получится. Тем более если счёт получателя в кронах, злотых или леях.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Тогда удивительно что ты не знал о том что обычно валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Да вот такое странное правило у SWIFT. Но он вообще динозавр и на фоне его комиссий это правило мелкая проблемка.
Не знал, ибо есть приятель Германии, который из Канады и США, UK спокойно получает бизнес bank wire на Евровый счет. Соответственно есть подозрение, что нет никакого правила. Ну, по крайней мере для стран первого мира Это кстати и ответ на вопрос "при чем тут Еврозона"
vitaliy_berdinskikh написав:К слову вообще не понимаю в чём собственно проблема: открыть долларовую карту в Монобанке
Нет проблемы. Чисто интерес "почему у них можно, а у нас нет"
Вот у меня нет валютных карт в этом банке. Если я выбираю пополнить свою карту SWIFT-переводом в USD/EUR, то котик сообщает о необходимости открыть соответствующую валютную карту. Если я SWIFT выбираю получать в PLN, то достаточно гривневой карты (т. е. банк уже как-то на своей стороне проведёт сутки).
Он читал в теме Альфы, что поступил перевод, но валюта карты отличалась и Аллы отправила его назад.
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