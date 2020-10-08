Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:19

justit написав: А что за "общее правило"? А что за "общее правило"?

Счёт получателя должен быть в той же валюте в которой делается перевод. Или наоборот: перевод должен делаться в той валюте в которой открыт счёт получателя. Есть исключения, но они обычно всегда описаны на сайте банка.Для примера информация с сайта антагонистаУсі перекази в іноземній валюті зараховуються на картку або рахунок клієнту в валюті платежу без конвертації. Для автоматичного зарахування SWIFT-платежів валюта картки повинна збігатися з валютою платежу.И это не украинское изобретение, делая перевод на долларовый счёт в США из Польши можно отправить его со счёта в евро или злотых, но для перевода будет куплен доллар по курсу банка и именно он будет отправлен получателю. И так практически в любом банке мира.П.С.А вообще отправлять 50 баксов через свифт - это сразу расписываться в своей полной финансовой неграмотности.Будешь потом жаловаться что почти весь перевод ушел на комиссию. Внезапна, у SWIFT есть комиссия и она минимум 20-25 баксов, а зачастую даже больше!!!111Да, опять же исключения: говорят что Приватбанк имеет такой замечательный банк-корреспондент который переводит деньги без комиссии. Но это частный случай, а общий, в том числе и в монобанке - комиссия есть.