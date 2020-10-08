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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:16

  Flamingo написав:По Европе не скажу, поскольку опыта не имею, но думаю Вы не правы. Я отправлял в другие страны где доллар США не являются национальной валютой, но всегда на счета открытые в долларах США.


В описываемом случае не то.
Я о Доллар из США идет в Европу, где счета в Евро.
И банк в Европе "Сам заботится о конвертации", ну или банк-корреспондент заботится.
Суть в том, что получатель в Европе не парится совершенно.

p.s. И да, я не утверждаю, что это так и есть.
Я сужу по словам приятеля,
у которого бизнес в Германии, и все работает со счетом в Евро.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:51

  vitaliy_berdinskikh написав:
  justit написав:А что за "общее правило"?

Счёт получателя должен быть в той же валюте в которой делается перевод. Или наоборот: перевод должен делаться в той валюте в которой открыт счёт получателя. Есть исключения, но они обычно всегда описаны на сайте банка.

Для примера информация с сайта антагониста
https://privatbank.ua/peverodi-swift
Усі перекази в іноземній валюті зараховуються на картку або рахунок клієнту в валюті платежу без конвертації. Для автоматичного зарахування SWIFT-платежів валюта картки повинна збігатися з валютою платежу.

И это не украинское изобретение, делая перевод на долларовый счёт в США из Польши можно отправить его со счёта в евро или злотых, но для перевода будет куплен доллар по курсу банка и именно он будет отправлен получателю. И так практически в любом банке мира.

П.С.
А вообще отправлять 50 баксов через свифт - это сразу расписываться в своей полной финансовой неграмотности. :wink:

Будешь потом жаловаться что почти весь перевод ушел на комиссию. Внезапна, у SWIFT есть комиссия и она минимум 20-25 баксов, а зачастую даже больше!!!111 :mrgreen: Да, опять же исключения: говорят что Приватбанк имеет такой замечательный банк-корреспондент который переводит деньги без комиссии. Но это частный случай, а общий, в том числе и в монобанке - комиссия есть.


Получал переводы SWIFT и отправляли с Альфабанка России на Моно, комиссия с любой суммы 10 баксов. Так же само и со Сбербанка Российского тоже комис 10 баксов был.
artem_1515
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:41

Re: Monobank

  justit написав:Это кстати и ответ на вопрос "при чем тут Еврозона"

Скорей дело не в Еврозоне, а в том что в тех странах уже давно нет (и наверное никогда не было) совкового валютного регулирования и там переводы SWIFT свободно отправляли и получали ещё во времена Горбачёва. Потому некоторые банки уже подстроились и частично упростили жизнь клиентам. У нас даже сейчас есть совковая отрыжка в виде невозможности отправить перевод так же просто как делается к примеру оплата за газ или интернет, аналогично приход перевода это что-то редкое и изряда вон выходящее на что сразу же возмуждается финмониторинг (тебя к слову тоже это ждёт, так что будь готов подтвердить целесообразность перевода).
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:44

  artem_1515 написав:Получал переводы SWIFT и отправляли с Альфабанка России на Моно, комиссия с любой суммы 10 баксов. Так же само и со Сбербанка Российского тоже комис 10 баксов был.


Замечательно (для отправителя) что в российском банке такая низкая комиссия за перевод.

Мне надо приводить с десяток ссылок на сайты банков разных стран где говорится что комиссия начинается с цифры 20 долларов? 8) И если бы это была единственная проблема. Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:17

  justit написав:Задал вопрос саппорту на тему "получить на монобанк $50/ Можно ли на черную гривневую карту?" Ответили, что только на долларовую карту. Что реально? Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?

Можно, поддержка должна дать реквизиты для свифт-перевода в долларах на гривневую карту.
Bosstone
 
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