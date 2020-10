Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:16 Flamingo написав: По Европе не скажу, поскольку опыта не имею, но думаю Вы не правы. Я отправлял в другие страны где доллар США не являются национальной валютой, но всегда на счета открытые в долларах США. По Европе не скажу, поскольку опыта не имею, но думаю Вы не правы. Я отправлял в другие страны где доллар США не являются национальной валютой, но всегда на счета открытые в долларах США.



В описываемом случае не то.

Я о Доллар из США идет в Европу, где счета в Евро.

И банк в Европе "Сам заботится о конвертации", ну или банк-корреспондент заботится.

Суть в том, что получатель в Европе не парится совершенно.



p.s. И да, я не утверждаю, что это так и есть.

Я сужу по словам приятеля,

В описываемом случае не то.Я о Доллар из США идет в Европу, где счета в Евро.И банк в Европе "Сам заботится о конвертации", ну или банк-корреспондент заботится.Суть в том, что получатель в Европе не парится совершенно.p.s. И да, я не утверждаю, что этоЯ сужу по словам приятеля,у которого бизнес в Германии, и все работает со счетом в Евро. Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:51 vitaliy_berdinskikh написав: justit написав: А что за "общее правило"? А что за "общее правило"?

Счёт получателя должен быть в той же валюте в которой делается перевод. Или наоборот: перевод должен делаться в той валюте в которой открыт счёт получателя. Есть исключения, но они обычно всегда описаны на сайте банка.



Для примера информация с сайта антагониста

https://privatbank.ua/peverodi-swift

Усі перекази в іноземній валюті зараховуються на картку або рахунок клієнту в валюті платежу без конвертації. Для автоматичного зарахування SWIFT-платежів валюта картки повинна збігатися з валютою платежу.



И это не украинское изобретение, делая перевод на долларовый счёт в США из Польши можно отправить его со счёта в евро или злотых, но для перевода будет куплен доллар по курсу банка и именно он будет отправлен получателю. И так практически в любом банке мира.



П.С.

А вообще отправлять 50 баксов через свифт - это сразу расписываться в своей полной финансовой неграмотности.



Счёт получателя должен быть в той же валюте в которой делается перевод. Или наоборот: перевод должен делаться в той валюте в которой открыт счёт получателя. Есть исключения, но они обычно всегда описаны на сайте банка.Для примера информация с сайта антагонистаУсі перекази в іноземній валюті зараховуються на картку або рахунок клієнту в валюті платежу без конвертації. Для автоматичного зарахування SWIFT-платежів валюта картки повинна збігатися з валютою платежу.И это не украинское изобретение, делая перевод на долларовый счёт в США из Польши можно отправить его со счёта в евро или злотых, но для перевода будет куплен доллар по курсу банка и именно он будет отправлен получателю. И так практически в любом банке мира.П.С.А вообще отправлять 50 баксов через свифт - это сразу расписываться в своей полной финансовой неграмотности.Будешь потом жаловаться что почти весь перевод ушел на комиссию. Внезапна, у SWIFT есть комиссия и она минимум 20-25 баксов, а зачастую даже больше!!!111Да, опять же исключения: говорят что Приватбанк имеет такой замечательный банк-корреспондент который переводит деньги без комиссии. Но это частный случай, а общий, в том числе и в монобанке - комиссия есть.



Получал переводы SWIFT и отправляли с Альфабанка России на Моно, комиссия с любой суммы 10 баксов. Так же само и со Сбербанка Российского тоже комис 10 баксов был. Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:41 Re: Monobank justit написав: Это кстати и ответ на вопрос "при чем тут Еврозона" Это кстати и ответ на вопрос "при чем тут Еврозона"

Скорей дело не в Еврозоне, а в том что в тех странах уже давно нет (и наверное никогда не было) совкового валютного регулирования и там переводы SWIFT свободно отправляли и получали ещё во времена Горбачёва. Потому некоторые банки уже подстроились и частично упростили жизнь клиентам. У нас даже сейчас есть совковая отрыжка в виде невозможности отправить перевод так же просто как делается к примеру оплата за газ или интернет, аналогично приход перевода это что-то редкое и изряда вон выходящее на что сразу же возмуждается финмониторинг (тебя к слову тоже это ждёт, так что будь готов подтвердить целесообразность перевода). Скорей дело не в Еврозоне, а в том что в тех странах уже давно нет (и наверное никогда не было) совкового валютного регулирования и там переводы SWIFT свободно отправляли и получали ещё во времена Горбачёва. Потому некоторые банки уже подстроились и частично упростили жизнь клиентам. У нас даже сейчас есть совковая отрыжка в виде невозможности отправить перевод так же просто как делается к примеру оплата за газ или интернет, аналогично приход перевода это что-то редкое и изряда вон выходящее на что сразу же возмуждается финмониторинг (тебя к слову тоже это ждёт, так что будь готов подтвердить целесообразность перевода).

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

Замечательно (для отправителя) что в российском банке такая низкая комиссия за перевод.

Мне надо приводить с десяток ссылок на сайты банков разных стран где говорится что комиссия начинается с цифры 20 долларов? И если бы это была единственная проблема. Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд. Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:17 justit написав: Задал вопрос саппорту на тему "получить на монобанк $50/ Можно ли на черную гривневую карту?" Ответили, что только на долларовую карту. Что реально? Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту? Задал вопрос саппорту на тему "получить на монобанк $50/ Можно ли на черную гривневую карту?" Ответили, что только на долларовую карту. Что реально? Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?



Замечательно (для отправителя) что в российском банке такая низкая комиссия за перевод.



Можно, поддержка должна дать реквизиты для свифт-перевода в долларах на гривневую карту. Додано: П'ят 09 жов, 2020 13:51 Bosstone написав: justit написав: Задал вопрос саппорту на тему "получить на монобанк $50/ Можно ли на черную гривневую карту?" Ответили, что только на долларовую карту. Что реально? Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту? Задал вопрос саппорту на тему "получить на монобанк $50/ Можно ли на черную гривневую карту?" Ответили, что только на долларовую карту. Что реально? Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?

Можно, поддержка должна дать реквизиты для свифт-перевода в долларах на гривневую карту.

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Финмониторинг за 50 долл из которых хз сколько откусят посредники?Ну, посмотрим. Будет тест-кейс Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:13 Re: Monobank Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?

Можно, поддержка должна дать реквизиты для свифт-перевода в долларах на гривневую карту.

Может и должна но простейший выход - открыть $ карту, что они и посоветовали



Финмониторинг за 50 долл из которых хз сколько откусят посредники?Ну, посмотрим. Будет тест-кейс



Финмониторинг за 50 долл из которых хз сколько откусят посредники?

