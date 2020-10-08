antey718 написав: Boundless написав:
Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?
Последнее время день-в-день, но раньше были у них затыки что деньги заходили на след день.
Понятно, нет отделений, соответственно не хватает людей отправить перевод. Кстати, если бы вернул депозит на моно карту, а с нее отправил в другой банк - зашло бы день-в-день, а так похоже хз где деньги будут гулять на выходных
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