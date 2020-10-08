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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2073207420752076

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:40

Re: Monobank

antey718 написав:
  Boundless написав:Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?


Последнее время день-в-день, но раньше были у них затыки что деньги заходили на след день.
Понятно, нет отделений, соответственно не хватает людей отправить перевод. Кстати, если бы вернул депозит на моно карту, а с нее отправил в другой банк - зашло бы день-в-день, а так похоже хз где деньги будут гулять на выходных
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:17

Re: Monobank

И квитанцию отказались сегодня прислать, ждите завтра от специально обученного человека
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2073207420752076
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