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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:40
antey718 написав: Boundless написав:
Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?
Последнее время день-в-день, но раньше были у них затыки что деньги заходили на след день.
Понятно, нет отделений, соответственно не хватает людей отправить перевод. Кстати, если бы вернул депозит на моно карту, а с нее отправил в другой банк - зашло бы день-в-день, а так похоже хз где деньги будут гулять на выходных
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:17
И квитанцию отказались сегодня прислать, ждите завтра от специально обученного человека
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:29
Boundless написав:
Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?
Сёдня около 12:00 раскидал СЭПом и р2р по 5..6 банкам
СЭПы дошли за 1..2ч
и квиташки все были через 1ч точно сформированы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:54
justit написав: vitaliy_berdinskikh написав: justit написав:
Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?
Если вопрос про SWIFT то да, это общее правило.
Да, вопрос про SWIFT
А что за "общее правило"?
Если покупатель (или компания) из США допустим проводит оплату чего-то в Германии, то Немцы долларовый счет открывают? (ну или наоборот в США открывают Евро счет?)
ИМХО такого не делают, ибо нафига?
P.S. А если оплата из Канады, или Австралии?
Очень меня сомнения берут, что "общее правило" срабатывает.
Оно вероятно только для нас существует.
Все правильно излагаете, посылал с привата доллары США в канаду с конвертацией в канадские доллары на стороне привата. Но, вы забываете где мы живем. Тайга, всем все пофиг, этот момент еще не диджитализирован
Оно вероятно только для нас существует - бинго!
p.s. у нас даже запрещены внутренние расчеты и переводы не в гривне...
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