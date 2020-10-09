Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:09

vitaliy_berdinskikh написав: Ты ж сам написал что конвертация была сделана перед отправкой в валюту счёта получателя. Канада такое же задрипаное село как и Украина? Ты ж сам написал что конвертация была сделана перед отправкой в валюту счёта получателя. Канада такое же задрипаное село как и Украина?

не в этом дело, там так попросили, у них тоже мог быть на тот момент банк тугодум, который не умел или не хотел делать конвертацию на своей стороне. А может это просто банальный кидок меня - на эти комиссии, тоже вариант. У нас в стране были случаи когда некоторые продавцы завышали цену на 3% если ты платишь картой, тоесть покупатель оплачивал комиссию продавца за эквайринг, только потому что продавец хитров..ый.