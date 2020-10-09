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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2074207520762077>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:40

Re: Monobank

antey718 написав:
  Boundless написав:Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?


Последнее время день-в-день, но раньше были у них затыки что деньги заходили на след день.
Понятно, нет отделений, соответственно не хватает людей отправить перевод. Кстати, если бы вернул депозит на моно карту, а с нее отправил в другой банк - зашло бы день-в-день, а так похоже хз где деньги будут гулять на выходных
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:17

Re: Monobank

И квитанцию отказались сегодня прислать, ждите завтра от специально обученного человека
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:29

  Boundless написав:Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?

Сёдня около 12:00 раскидал СЭПом и р2р по 5..6 банкам
СЭПы дошли за 1..2ч
и квиташки все были через 1ч точно сформированы
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:54

  justit написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  justit написав:Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?

Если вопрос про SWIFT то да, это общее правило.


Да, вопрос про SWIFT
А что за "общее правило"?

Если покупатель (или компания) из США допустим проводит оплату чего-то в Германии, то Немцы долларовый счет открывают? (ну или наоборот в США открывают Евро счет?)
ИМХО такого не делают, ибо нафига?

P.S. А если оплата из Канады, или Австралии?
Очень меня сомнения берут, что "общее правило" срабатывает.
Оно вероятно только для нас существует.

Все правильно излагаете, посылал с привата доллары США в канаду с конвертацией в канадские доллары на стороне привата. Но, вы забываете где мы живем. Тайга, всем все пофиг, этот момент еще не диджитализирован :D
Оно вероятно только для нас существует - бинго!
p.s. у нас даже запрещены внутренние расчеты и переводы не в гривне...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:05

Так может как суть в том, что конвертация была на стороне Привата, то есть на стороне отправителя, а не получателя? В обсуэдаеиом же выше случае речь о конвертации на стороне получателя, которая не факт что для SWIFT предусмотрена.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:05

Re: Monobank

  Maksi2 написав:посылал с привата доллары США в канаду с конвертацией в канадские доллары на стороне привата.
  Maksi2 написав:Оно вероятно только для нас существует - бинго!

Ты ж сам написал что конвертация была сделана перед отправкой в валюту счёта получателя. Канада такое же задрипаное село как и Украина?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:07

  vitaliy_berdinskikh написав:Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд.

В привате все прозрачно с этим.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:09

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты ж сам написал что конвертация была сделана перед отправкой в валюту счёта получателя. Канада такое же задрипаное село как и Украина?

не в этом дело, там так попросили, у них тоже мог быть на тот момент банк тугодум, который не умел или не хотел делать конвертацию на своей стороне. А может это просто банальный кидок меня - на эти комиссии, тоже вариант. У нас в стране были случаи когда некоторые продавцы завышали цену на 3% если ты платишь картой, тоесть покупатель оплачивал комиссию продавца за эквайринг, только потому что продавец хитров..ый.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 09 жов, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:16

  Maksi2 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд.

В привате все прозрачно с этим.

Уверен что нет, потому что это фича-от-рождения SWIFT. То что на отдельных направлениях у Привата хороший банк-корреспондет - это лишь частный случай.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:17

Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.
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