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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:40
antey718 написав: Boundless написав:
Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?
Последнее время день-в-день, но раньше были у них затыки что деньги заходили на след день.
Понятно, нет отделений, соответственно не хватает людей отправить перевод. Кстати, если бы вернул депозит на моно карту, а с нее отправил в другой банк - зашло бы день-в-день, а так похоже хз где деньги будут гулять на выходных
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:17
И квитанцию отказались сегодня прислать, ждите завтра от специально обученного человека
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:29
Boundless написав:
Закончился депо в Моне, отправил утром по реквизитам в другой банк. До сих пор не пришло. Может кто-то перечислял завершившийся депозит по реквизитам, деньги приходят день-в-день или нет?
Сёдня около 12:00 раскидал СЭПом и р2р по 5..6 банкам
СЭПы дошли за 1..2ч
и квиташки все были через 1ч точно сформированы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 20:54
justit написав: vitaliy_berdinskikh написав: justit написав:
Банк не зачислит с переконвертацией на гривневую карту?
Если вопрос про SWIFT то да, это общее правило.
Да, вопрос про SWIFT
А что за "общее правило"?
Если покупатель (или компания) из США допустим проводит оплату чего-то в Германии, то Немцы долларовый счет открывают? (ну или наоборот в США открывают Евро счет?)
ИМХО такого не делают, ибо нафига?
P.S. А если оплата из Канады, или Австралии?
Очень меня сомнения берут, что "общее правило" срабатывает.
Оно вероятно только для нас существует.
Все правильно излагаете, посылал с привата доллары США в канаду с конвертацией в канадские доллары на стороне привата. Но, вы забываете где мы живем. Тайга, всем все пофиг, этот момент еще не диджитализирован
Оно вероятно только для нас существует - бинго!
p.s. у нас даже запрещены внутренние расчеты и переводы не в гривне...
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Maksi2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:05
Так может как суть в том, что конвертация была на стороне Привата, то есть на стороне отправителя, а не получателя? В обсуэдаеиом же выше случае речь о конвертации на стороне получателя, которая не факт что для SWIFT предусмотрена.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:05
Maksi2 написав:
посылал с привата доллары США в канаду с конвертацией в канадские доллары на стороне привата.
Maksi2 написав:
Оно вероятно только для нас существует - бинго!
Ты ж сам написал что конвертация была сделана перед отправкой в валюту счёта получателя. Канада такое же задрипаное село как и Украина?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:07
vitaliy_berdinskikh написав:
Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд.
В привате все прозрачно с этим.
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Maksi2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:09
vitaliy_berdinskikh написав:
Ты ж сам написал что конвертация была сделана перед отправкой в валюту счёта получателя. Канада такое же задрипаное село как и Украина?
не в этом дело, там так попросили, у них тоже мог быть на тот момент банк тугодум, который не умел или не хотел делать конвертацию на своей стороне. А может это просто банальный кидок меня - на эти комиссии, тоже вариант. У нас в стране были случаи когда некоторые продавцы завышали цену на 3% если ты платишь картой, тоесть покупатель оплачивал комиссию продавца за эквайринг, только потому что продавец хитров..ый.
Востаннє редагувалось Maksi2
в П'ят 09 жов, 2020 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Maksi2
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:16
Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд.
В привате все прозрачно с этим.
Уверен что нет, потому что это фича-от-рождения SWIFT. То что на отдельных направлениях у Привата хороший банк-корреспондет - это лишь частный случай.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:17
Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.
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