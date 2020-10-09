ingtrans написав:Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.
Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки. А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях.
vitaliy_berdinskikh написав:SWIFT со следующего года ещё одну реформу запускает которая как раз направлена та то чтобы сумма комиссий была предсказуема и ниже. Возможно когда-то будет и на нашей улице праздник.
А нам больше свифт не нужен есть и более гуманные места.
ingtrans написав:Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.
Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки. А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях.
А вот это, скорее всего, к SWIFT отношения не имеет.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
ingtrans написав:А вот это, скорее всего, к SWIFT отношения не имеет.
Та 100%, произвол привата времен до национализации. p.s. еденичный случай, больше и вспомнить нечего, бывали мелкие косяки, не без этого, но за них платили типа сорри бонусом в виде карты с фото, с чипом и с нфц. А уже после национализации, хештег зелене лайно...
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 09 жов, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Расскажу о новом "трюке" со стороны Моно. В сентрябре был предложен 10 % кешбек на покупки в онлайн-магазине Ева. Решил воспользоваться дважды этой опцией. Второй раз 27 сентября, когда заплатил 420 гривен за товар. Получил 42 гривны кешбека. Которые затем были в октябре анннулированы из-за... здесь приложу картинку с ответом Моно
Если кратко, кому лень смотреть картинку, то в октябре произошёл "взаиморасчёт банка и торговой точки" в результате которого мне вернули 420 гривен, а потом снова отняли, но уже без кешбека. Вангую новый способо банков возвращать кешбеки за предущий месяц. Начисляешь клиенту кешбек, а потом в следующем месяце возвращаешь-снимаешь деньги, но уже без кешбека. Ловкость рук и никакого мошенничества
yuriyyerin Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно). И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ причастен, ИМХО.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 09 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 4 разів.