Monobank 3.9 5 92 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 7% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 38 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 33 Всього голосів : 92 Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:18 vitaliy_berdinskikh написав: Maksi2 написав: vitaliy_berdinskikh написав: Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд. Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд.

В привате все прозрачно с этим. В привате все прозрачно с этим.

Уверен что нет, потому что это фича-от-рождения SWIFT. То что на отдельных направлениях у Привата хороший банк-корреспондет - это лишь частный случай. Уверен что нет, потому что это фича-от-рождения SWIFT. То что на отдельных направлениях у Привата хороший банк-корреспондет - это лишь частный случай.

не в этом дело, там так попросили, у них тоже мог быть на тот момент банк тугодум, который не умел или не хотел делать конвертацию на своей стороне

Мы разве не об этом дискутируем? по дефолту валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Исключения бывают, я об этом говорил в самом начале. Но это именно исключения. Мы разве не об этом дискутируем? по дефолту валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Исключения бывают, я об этом говорил в самом начале. Но это именно исключения.

ingtrans написав: Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.

Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки.

А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях. Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки.А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях.

О, вспомнил. Приват (как обычно) один из первых стал работать с SWIFT GCI. Возможно в этом причина того что у них и комиссии меньше и нет странных отислений на жадность банка-корреспондента.



SWIFT со следующего года ещё одну реформу запускает которая как раз направлена та то чтобы сумма комиссий была предсказуема и ниже. Возможно когда-то будет и на нашей улице праздник. О, вспомнил. Приват (как обычно) один из первых стал работать с SWIFT GCI. Возможно в этом причина того что у них и комиссии меньше и нет странных отислений на жадность банка-корреспондента.SWIFT со следующего года ещё одну реформу запускает которая как раз направлена та то чтобы сумма комиссий была предсказуема и ниже. Возможно когда-то будет и на нашей улице праздник.

А нам больше свифт не нужен есть и более гуманные места.

Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки.

А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях. Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки.А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях.

Та 100%, произвол привата времен до национализации.

Та 100%, произвол привата времен до национализации.

p.s. еденичный случай, больше и вспомнить нечего, бывали мелкие косяки, не без этого, но за них платили типа сорри бонусом в виде карты с фото, с чипом и с нфц. А уже после национализации, хештег зелене лайно...









Если кратко, кому лень смотреть картинку, то в октябре произошёл "взаиморасчёт банка и торговой точки" в результате которого мне вернули 420 гривен, а потом снова отняли, но уже без кешбека.

Вангую новый способо банков возвращать кешбеки за предущий месяц. Начисляешь клиенту кешбек, а потом в следующем месяце возвращаешь-снимаешь деньги, но уже без кешбека. Ловкость рук и никакого мошенничества Расскажу о новом "трюке" со стороны Моно. В сентрябре был предложен 10 % кешбек на покупки в онлайн-магазине Ева. Решил воспользоваться дважды этой опцией. Второй раз 27 сентября, когда заплатил 420 гривен за товар. Получил 42 гривны кешбека. Которые затем были в октябре анннулированы из-за... здесь приложу картинку с ответом МоноЕсли кратко, кому лень смотреть картинку, то в октябре произошёл "взаиморасчёт банка и торговой точки" в результате которого мне вернули 420 гривен, а потом снова отняли, но уже без кешбека.Вангую новый способо банков возвращать кешбеки за предущий месяц. Начисляешь клиенту кешбек, а потом в следующем месяце возвращаешь-снимаешь деньги, но уже без кешбека. Ловкость рук и никакого мошенничества yuriyyerin

Повідомлень: 102 З нами з: 09.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:39 yuriyyerin Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно).

И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ причастен, ИМХО. Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 09 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 4 разів. Maksi2 Повідомлень: 700 З нами з: 18.06.19 Подякував: 333 раз. Подякували: 45 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:39 Maksi2 написав: ingtrans написав: А вот это, скорее всего, к SWIFT отношения не имеет. А вот это, скорее всего, к SWIFT отношения не имеет.

та 100%, произвол привата времен до национализации. та 100%, произвол привата времен до национализации.

