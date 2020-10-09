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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2074207520762077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 92
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
7%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
38
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
33
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:18

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Maksi2 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ведь есть ещё комиссия банков-корреспондентов и её сумма никогда не известна наперёд.

В привате все прозрачно с этим.

Уверен что нет, потому что это фича-от-рождения SWIFT. То что на отдельных направлениях у Привата хороший банк-корреспондет - это лишь частный случай.

Может и так, я например не попадал на такое в привате, всегда прогнозируемая сумма.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:18

Re: Monobank

  Maksi2 написав:не в этом дело, там так попросили, у них тоже мог быть на тот момент банк тугодум, который не умел или не хотел делать конвертацию на своей стороне

Мы разве не об этом дискутируем? по дефолту валюта перевода и валюта счёта должны совпадать. Исключения бывают, я об этом говорил в самом начале. Но это именно исключения.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:22

  ingtrans написав:Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.

Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки. :mrgreen:
А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:26

  Maksi2 написав:Может и так, я например не попадал на такое в привате, всегда прогнозируемая сумма.

О, вспомнил. Приват (как обычно) один из первых стал работать с SWIFT GCI. Возможно в этом причина того что у них и комиссии меньше и нет странных отислений на жадность банка-корреспондента.

SWIFT со следующего года ещё одну реформу запускает которая как раз направлена та то чтобы сумма комиссий была предсказуема и ниже. Возможно когда-то будет и на нашей улице праздник.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:28

  vitaliy_berdinskikh написав:SWIFT со следующего года ещё одну реформу запускает которая как раз направлена та то чтобы сумма комиссий была предсказуема и ниже. Возможно когда-то будет и на нашей улице праздник.

А нам больше свифт не нужен :D есть и более гуманные места.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:32

  Maksi2 написав:
  ingtrans написав:Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.

Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки. :mrgreen:
А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях.

А вот это, скорее всего, к SWIFT отношения не имеет.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:33

  ingtrans написав:А вот это, скорее всего, к SWIFT отношения не имеет.

Та 100%, произвол привата времен до национализации.
p.s. еденичный случай, больше и вспомнить нечего, бывали мелкие косяки, не без этого, но за них платили типа сорри бонусом в виде карты с фото, с чипом и с нфц. А уже после национализации, хештег зелене лайно...
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 09 жов, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:34

Расскажу о новом "трюке" со стороны Моно. В сентрябре был предложен 10 % кешбек на покупки в онлайн-магазине Ева. Решил воспользоваться дважды этой опцией. Второй раз 27 сентября, когда заплатил 420 гривен за товар. Получил 42 гривны кешбека. Которые затем были в октябре анннулированы из-за... здесь приложу картинку с ответом Моно


Зображення

Если кратко, кому лень смотреть картинку, то в октябре произошёл "взаиморасчёт банка и торговой точки" в результате которого мне вернули 420 гривен, а потом снова отняли, но уже без кешбека.
Вангую новый способо банков возвращать кешбеки за предущий месяц. Начисляешь клиенту кешбек, а потом в следующем месяце возвращаешь-снимаешь деньги, но уже без кешбека. Ловкость рук и никакого мошенничества :D
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:39

yuriyyerin Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно).
И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ причастен, ИМХО.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 09 жов, 2020 21:44, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:39

  Maksi2 написав:
  ingtrans написав:А вот это, скорее всего, к SWIFT отношения не имеет.

та 100%, произвол привата времен до национализации.

Та было время, когда действовали ограничения на сумму выдаваемой наличной валюты. И SWIFT тут ни при чем, поэтому не имеет смысла обсуждать то ограничение в контексте правил SWIFT.
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