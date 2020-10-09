Додано: П'ят 09 жов, 2020 21:22

ingtrans написав: Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад. Это не банк тугодум, а SWIFT. Описанный выше мой случай был как раз в Приват. При получении он не могли конвертировать доллары в евро, потому что нужно было конвертировать по курсу банка отправителя. А для этого нужно было запрашивать банк, ждать ответа и при его отсутствии через какое-то время отправлять перевод назад.

Свифт действительно не самая лучшая система переводов. Помните недавно был лимит на... на все. Недавно их начали отменять. Так вот входящий свифт тоже имел лимит на вход. И мне пришло 1 раз больше чем этот лимит, как вы думаете что сделал приват? Правильно, сумму по лимиту зачислил в валюте, а все что сверху в гривне, самки собаки.А это уже ответ всем вам, может ли по свифту что либо конвертироваться во что либо другое. Получается что может. Хоть при каких условиях.