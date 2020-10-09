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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44
yuriyyerin
Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:47
ukrprom2014 написав:
Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.
И как это помогло бы в описанном случае?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Додано: Суб 10 жов, 2020 01:07
ingtrans написав: ukrprom2014 написав:
Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.
И как это помогло бы в описанном случае?
Тоді була б легенда! По темі скажу, що партнерський кишмиш виплачується за рахунок партнера, моно тут просто посередник, тому на вони на цьому нічого не наварили, а може навіть і втратили, бо припускаю, що їм партнери теж щось приплачують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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