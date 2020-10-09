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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2075207620772078 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 92 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 7% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 7% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 41% 38 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 36% 33 Всього голосів : 92 Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44 yuriyyerin

Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную. Шаровая карта с кешбеком +300грн. : lx4.me/c/AgZ9uvTZ

карта с : 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9

Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk

50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR

50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL

-10% КЕШБЕК+ 55 грн. bit.ly/2UjL2rO

На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5 ukrprom2014

Повідомлень: 1967 З нами з: 09.03.14 Подякував: 24 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:47 Re: Monobank ukrprom2014 написав: Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную. Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.

И как это помогло бы в описанном случае? И как это помогло бы в описанном случае? https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 1602 З нами з: 31.07.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 01:07 ingtrans написав: ukrprom2014 написав: Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную. Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.

И как это помогло бы в описанном случае? И как это помогло бы в описанном случае?

Тоді була б легенда! По темі скажу, що партнерський кишмиш виплачується за рахунок партнера, моно тут просто посередник, тому на вони на цьому нічого не наварили, а може навіть і втратили, бо припускаю, що їм партнери теж щось приплачують. Тоді була б легенда! По темі скажу, що партнерський кишмиш виплачується за рахунок партнера, моно тут просто посередник, тому на вони на цьому нічого не наварили, а може навіть і втратили, бо припускаю, що їм партнери теж щось приплачують. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4862 З нами з: 18.08.14 Подякував: 209 раз. Подякували: 603 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 жов, 2020 11:16 Maksi2 написав: yuriyyerin Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно).

И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ причастен, ИМХО. Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно).И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этомупричастен, ИМХО.



Охотно верю, но я бы не снимал ответственности и с Моно, поскольку парадигма, ну или краегольный камень украинского бизнеса - это "нае.. ближнего своего сегодня, а завтра уже неважно, что будет". Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами? Впрочем, это риторический вопрос. Можно бесконечно заканчивать всякие бизнес-школы заграницей, но ментальность не выбьешь. Репутационные потери для сына банкира и его коллеги металлурга в Украине не имеют значения, как и для других Охотно верю, но я бы не снимал ответственности и с Моно, поскольку парадигма, ну или краегольный камень украинского бизнеса - это "нае.. ближнего своего сегодня, а завтра уже неважно, что будет". Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами? Впрочем, это риторический вопрос. Можно бесконечно заканчивать всякие бизнес-школы заграницей, но ментальность не выбьешь. Репутационные потери для сына банкира и его коллеги металлурга в Украине не имеют значения, как и для других yuriyyerin

Повідомлень: 103 З нами з: 09.04.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2075207620772078 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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