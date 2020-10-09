ukrprom2014 написав:Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.
И как это помогло бы в описанном случае?
Тоді була б легенда! По темі скажу, що партнерський кишмиш виплачується за рахунок партнера, моно тут просто посередник, тому на вони на цьому нічого не наварили, а може навіть і втратили, бо припускаю, що їм партнери теж щось приплачують.
Maksi2 написав:yuriyyerin Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно). И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ причастен, ИМХО.
Охотно верю, но я бы не снимал ответственности и с Моно, поскольку парадигма, ну или краегольный камень украинского бизнеса - это "нае.. ближнего своего сегодня, а завтра уже неважно, что будет". Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами? Впрочем, это риторический вопрос. Можно бесконечно заканчивать всякие бизнес-школы заграницей, но ментальность не выбьешь. Репутационные потери для сына банкира и его коллеги металлурга в Украине не имеют значения, как и для других
шановні, є питання... десь колись бачив, що, якщо купити в моно автоцивілку, то цілий рік буде для вибору доступний кешбек на паливо та авто. але тепер ось не можу знайти, де я те зустрічав. не підкажете?
Prestol написав:шановні, є питання... десь колись бачив, що, якщо купити в моно автоцивілку, то цілий рік буде для вибору доступний кешбек на паливо та авто. але тепер ось не можу знайти, де я те зустрічав. не підкажете?
Все, кто покупают страховой полис ОСАГО через monobank, в течение года каждый месяц будут получать к выбору категорию кешбэка «Авто и АЗС» и при продлении полиса на следующий год скидку в 10%. https://t.me/OGoMono/509