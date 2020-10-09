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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2075207620772078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:44

yuriyyerin
Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:47

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.

И как это помогло бы в описанном случае?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 01:07

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Вот поэтому надо свои средства держать на Белой, и только перед транзакцией нужную сумму лить на черную.

И как это помогло бы в описанном случае?

Тоді була б легенда! По темі скажу, що партнерський кишмиш виплачується за рахунок партнера, моно тут просто посередник, тому на вони на цьому нічого не наварили, а може навіть і втратили, бо припускаю, що їм партнери теж щось приплачують.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 11:16

  Maksi2 написав:yuriyyerin Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно).
И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ причастен, ИМХО.


Охотно верю, но я бы не снимал ответственности и с Моно, поскольку парадигма, ну или краегольный камень украинского бизнеса - это "нае.. ближнего своего сегодня, а завтра уже неважно, что будет". Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами? Впрочем, это риторический вопрос. Можно бесконечно заканчивать всякие бизнес-школы заграницей, но ментальность не выбьешь. Репутационные потери для сына банкира и его коллеги металлурга в Украине не имеют значения, как и для других :)
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:16

Re: Monobank

шановні, є питання... десь колись бачив, що, якщо купити в моно автоцивілку, то цілий рік буде для вибору доступний кешбек на паливо та авто. але тепер ось не можу знайти, де я те зустрічав. не підкажете?
Prestol
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:20

yuriyyerin
Добавлю, проблема была решена, после оказания некоторого публичного давления :D Кешбек вернули. Зря наговаривал)
yuriyyerin
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:00

  Prestol написав:шановні, є питання... десь колись бачив, що, якщо купити в моно автоцивілку, то цілий рік буде для вибору доступний кешбек на паливо та авто. але тепер ось не можу знайти, де я те зустрічав. не підкажете?

Все, кто покупают страховой полис ОСАГО через monobank, в течение года каждый месяц будут получать к выбору категорию кешбэка «Авто и АЗС» и при продлении полиса на следующий год скидку в 10%.
https://t.me/OGoMono/509
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:34

  yuriyyerin написав:Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами?

Для чого закупаєтесь у кидал?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 15:39

  klug написав:
  yuriyyerin написав:Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами?

Для чого закупаєтесь у кидал?


Во-первых, то был риторический вопрос :) . Во-вторых, к сожалению, я не обладаю даром предвидения и не определяю через пространство-время, кинет ли меня этот магазин с кешбеком или нет?
yuriyyerin
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  #<1 ... 2075207620772078
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