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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:28
Re: Monobank
коллеги мб кто-то в курсе если оформить депозит на 3 месяца и расторгнуть его досрочно деньги можно получить в кассе а-банка без комиссий?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:34
vitaliian я оформлял месячный депо для бесплатного снятия
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