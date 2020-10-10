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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:28
коллеги мб кто-то в курсе если оформить депозит на 3 месяца и расторгнуть его досрочно деньги можно получить в кассе а-банка без комиссий?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Суб 10 жов, 2020 18:34
vitaliian я оформлял месячный депо для бесплатного снятия
Кешбечные карты!
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25
Maksi2 написав:yuriyyerin
Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно).
И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ
причастен, ИМХО.
Причастен/не причастен - пускай возмещает! Это ЕГО партнеры, а наш кешбек.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39
vitaliian написав:
коллеги мб кто-то в курсе если оформить депозит на 3 месяца и расторгнуть его досрочно деньги можно получить в кассе а-банка без комиссий?
Можно, но не раньше, чем через месяц после открытия депозита. Так что срочный депозит на 1 месяц выгоднее.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:15
yuriyyerin написав:
Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами?
yuriyyerin написав:
Добавлю, проблема была решена, после оказания некоторого публичного давления
Кешбек вернули. Зря наговаривал)
ну а меня Ева прокатила с кешбеком за 4 заказа на Hello cashback, которые дают кешбек за переход по ихней ссылке. Ева ссучилась, а они продолжают называть ее партнером.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:23
Slx написав:
Причастен/не причастен - пускай возмещает! Это ЕГО партнеры, а наш кешбек.
отмажутся, скажут что не в ответе за "партнеров"
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Maksi2
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