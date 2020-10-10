Додано: Суб 10 жов, 2020 18:28

коллеги мб кто-то в курсе если оформить депозит на 3 месяца и расторгнуть его досрочно деньги можно получить в кассе а-банка без комиссий?

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat