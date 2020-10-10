RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2076207720782079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:28

Re: Monobank

коллеги мб кто-то в курсе если оформить депозит на 3 месяца и расторгнуть его досрочно деньги можно получить в кассе а-банка без комиссий?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4667
З нами з: 06.04.16
Подякував: 990 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:34

vitaliian я оформлял месячный депо для бесплатного снятия
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25

  Maksi2 написав:yuriyyerin Это кидает именно интернет магазин Ева, у меня тоже проблемы с этим магазинном и кешбеком, который они занизили в 3 раза на одном заказе, а за остальные выполненные заказы неплатят кешбек уже более 2 месяцев (не в моно).
И была точно такая же ситуация когда Ева разблокировала сумму на моно, отменив заказ и соответственно кешбек и тут же заблокировали еще раз эту же сумму но уже без кешбека. Моно к этому НЕ причастен, ИМХО.

Причастен/не причастен - пускай возмещает! Это ЕГО партнеры, а наш кешбек.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 755
З нами з: 23.07.18
Подякував: 237 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39

  vitaliian написав:коллеги мб кто-то в курсе если оформить депозит на 3 месяца и расторгнуть его досрочно деньги можно получить в кассе а-банка без комиссий?

Можно, но не раньше, чем через месяц после открытия депозита. Так что срочный депозит на 1 месяц выгоднее.
Bosstone
 
Повідомлень: 1739
З нами з: 21.04.10
Подякував: 637 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:15

  yuriyyerin написав:Зачем соглашаться на партнёрские отношения с кидалами?
  yuriyyerin написав:Добавлю, проблема была решена, после оказания некоторого публичного давления :D Кешбек вернули. Зря наговаривал)

ну а меня Ева прокатила с кешбеком за 4 заказа на Hello cashback, которые дают кешбек за переход по ихней ссылке. Ева ссучилась, а они продолжают называть ее партнером.
Maksi2
 
Повідомлень: 703
З нами з: 18.06.19
Подякував: 334 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:23

  Slx написав:Причастен/не причастен - пускай возмещает! Это ЕГО партнеры, а наш кешбек.

отмажутся, скажут что не в ответе за "партнеров" :mrgreen:
Maksi2
 
Повідомлень: 703
З нами з: 18.06.19
Подякував: 334 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:25

Re: Monobank

Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!
artem_1515
 
Повідомлень: 52
З нами з: 09.01.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2076207720782079
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: artem_1515, emeta, ingtrans і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20787)
11.10.2020 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.