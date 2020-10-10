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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:28
Re: Monobank
коллеги мб кто-то в курсе если оформить депозит на 3 месяца и расторгнуть его досрочно деньги можно получить в кассе а-банка без комиссий?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 10 жов, 2020 18:34
vitaliian я оформлял месячный депо для бесплатного снятия
Кешбечные карты!
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:25
Причастен/не причастен - пускай возмещает! Это ЕГО партнеры, а наш кешбек.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Суб 10 жов, 2020 20:39
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:15
ну а меня Ева прокатила с кешбеком за 4 заказа на Hello cashback, которые дают кешбек за переход по ихней ссылке. Ева ссучилась, а они продолжают называть ее партнером.
Додано: Суб 10 жов, 2020 21:23
Додано: Нед 11 жов, 2020 11:25
Re: Monobank
Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!
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