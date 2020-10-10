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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2077207820792080 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 93 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 39 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 33 Всього голосів : 93 Додано: Нед 11 жов, 2020 12:48 artem_1515 написав: Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО! Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

Каждую неделю по 20 тыс уе вывожу,проблем нет Каждую неделю по 20 тыс уе вывожу,проблем нет Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Мизантрóп

Повідомлень: 4665 З нами з: 03.12.14 Подякував: 672 раз. Подякували: 815 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 12:55 а они все не кончаются v57 Повідомлень: 2764 З нами з: 14.03.10 Подякував: 107 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 жов, 2020 14:24 artem_1515 написав: Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО! Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

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