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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2077207820792080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:48

  artem_1515 написав:Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

Каждую неделю по 20 тыс уе вывожу,проблем нет
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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а они все не кончаются
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:24

  artem_1515 написав:Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

І куди тепер чорний нал...якщо не секрет?
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  #<1 ... 2077207820792080
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