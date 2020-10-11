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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2078207920802081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:48

  artem_1515 написав:Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

Каждую неделю по 20 тыс уе вывожу,проблем нет
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 12:55

а они все не кончаются
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:24

  artem_1515 написав:Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

І куди тепер чорний нал...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 15:52

  v57 написав:а они все не кончаются

это одни и те же
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 16:04

  vitaliian написав:
  v57 написав:а они все не кончаются

это одни и те же

Кожний день по 4К. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:06

Квесторе_поверніться
В гривну на падении и на КОКО-дебитки :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 10:59

Re: Monobank


Гривня — депозит без права досрочного расторжения
Срок % ставка % ставка с 16.10.2020
12 мес. 11% 11%
9-11 мес. 10,5% 10,5%
6-8 мес. 10% 10%
3-5 мес. 9,5% 9% ↓
1-2 мес. 9% 8% ↓

Гривня — депозит с правом досрочного расторжения
Срок % ставка % ставка с 16.10.2020
12 мес. 10,5% 10,5%
9-11 мес. 10% 10%
6-8 мес. 9,5% 9,5%
3-5 мес. 9% 8,5% ↓
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 11:48

Судя по тому что снижают короткие и не трогают длинные - народ по коротким сейчас ударяет не слабо.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:17

Re: Monobank

Всем привет, не подскажите, есть ли у других банков аналог компенсации комиссии за пополнение депо как у Монобанка?
Torix
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:21

  Torix написав:Всем привет, не подскажите, есть ли у других банков аналог компенсации комиссии за пополнение депо как у Монобанка?

Шото подобное есть у Алки
Там дают 0.5% чистыми, но ТОЛЬКО при размещении депо через СЭП
И нуна сначала сбегать в отд-е и подписать деподоговор :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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