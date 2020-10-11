Колись давно (рік+-) тому була ще одна класна акція - бонус за відкриття депо в суботу, але чи воно ще працює зараз і чи є суботні відділення - ще то питання!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:52
Re: Monobank
Колись давно (рік+-) тому була ще одна класна акція - бонус за відкриття депо в суботу, але чи воно ще працює зараз і чи є суботні відділення - ще то питання!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24
Re: Monobank
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