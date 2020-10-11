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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2078207920802081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:52

Re: Monobank

  clientage написав:Там дают 0.5% чистыми, но ТОЛЬКО при размещении депо через СЭП
И нуна сначала сбегать в отд-е и подписать деподоговор


Колись давно (рік+-) тому була ще одна класна акція - бонус за відкриття депо в суботу, але чи воно ще працює зараз і чи є суботні відділення - ще то питання!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24

Re: Monobank

  clientage написав:Шото подобное есть у Алки
Там дают 0.5% чистыми, но ТОЛЬКО при размещении депо через СЭП
И нуна сначала сбегать в отд-е и подписать деподоговор :(

Мало смыслка, ибо у онлайн депо ставки выше.
vpchelko
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  #<1 ... 2078207920802081
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