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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:52
clientage написав:
Там дают 0.5% чистыми, но ТОЛЬКО при размещении депо через СЭП
И нуна сначала сбегать в отд-е и подписать деподоговор
Колись давно (рік+-) тому була ще одна класна акція - бонус за відкриття депо в суботу, але чи воно ще працює зараз і чи є суботні відділення - ще то питання!
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Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24
clientage написав:
Шото подобное есть у Алки
Там дают 0.5% чистыми, но ТОЛЬКО при размещении депо через СЭП
И нуна сначала сбегать в отд-е и подписать деподоговор
Мало смыслка, ибо у онлайн депо ставки выше.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:26
Torix написав:
Всем привет, не подскажите, есть ли у других банков аналог компенсации комиссии за пополнение депо как у Монобанка?
Хороший был банк Фидо
, жаль такого уже нет
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Додано: Пон 12 жов, 2020 19:46
Квесторе_поверніться написав: artem_1515 написав:
Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!
І куди тепер чорний нал...якщо не секрет?
не секрет
в недвижимость в ирпене, смысла нет держать деньги на депозитах под такой %
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artem_1515
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:01
artem_1515 написав: Квесторе_поверніться написав: artem_1515 написав:
Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!
І куди тепер чорний нал...якщо не секрет?
не секрет
в недвижимость в ирпене, смысла нет держать деньги на депозитах под такой %
А чого не Київ? А саме Ірпінь...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:07
jay2004 написав:
А чого не Київ? А саме Ірпінь...
поедьте и посмотрите.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 13 жов, 2020 09:48
ingtrans написав:
Так может как суть в том, что конвертация была на стороне Привата, то есть на стороне отправителя, а не получателя? В обсуэдаеиом же выше случае речь о конвертации на стороне получателя, которая не факт что для SWIFT предусмотрена.
На самом деле "речь о конвертации на стороне получателя" нигде не подразумевается.
Ни получатель, ни отправитель ИМХО и заморачиваться не должны.
Для этого есть банки
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justit
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Додано: Вів 13 жов, 2020 09:57
jay2004 написав:
А чого не Київ? А саме Ірпінь...
дешевле метр.. правда и продать потом тяжелее наверно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 13 жов, 2020 11:02
justit написав:
На самом деле "речь о конвертации на стороне получателя" нигде не подразумевается.
Ни получатель, ни отправитель ИМХО и заморачиваться не должны.
Для этого есть банки
Но банки работают в рамках того, что позволяет им делать SWIFT.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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