RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2078207920802081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:52

Re: Monobank

  clientage написав:Там дают 0.5% чистыми, но ТОЛЬКО при размещении депо через СЭП
И нуна сначала сбегать в отд-е и подписать деподоговор


Колись давно (рік+-) тому була ще одна класна акція - бонус за відкриття депо в суботу, але чи воно ще працює зараз і чи є суботні відділення - ще то питання!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9788
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 13:24

Re: Monobank

  clientage написав:Шото подобное есть у Алки
Там дают 0.5% чистыми, но ТОЛЬКО при размещении депо через СЭП
И нуна сначала сбегать в отд-е и подписать деподоговор :(

Мало смыслка, ибо у онлайн депо ставки выше.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 05.07.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:26

  Torix написав:Всем привет, не подскажите, есть ли у других банков аналог компенсации комиссии за пополнение депо как у Монобанка?

Хороший был банк Фидо :roll: , жаль такого уже нет :x
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
Повідомлень: 91
З нами з: 08.01.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  artem_1515 написав:Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

І куди тепер чорний нал...якщо не секрет?


не секрет :) в недвижимость в ирпене, смысла нет держать деньги на депозитах под такой %
artem_1515
 
Повідомлень: 53
З нами з: 09.01.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:01

  artem_1515 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  artem_1515 написав:Всем привет, делюсь опытом снятия валютного депозита в сумме 30 тыс долларов. Сразу хочу сказать...деп открывал на месяц для того чтобы переводы SWIFT снять без %. (Сами переводы SWIFT отправляли с 2х российских банков с ограничением до 15 тыс. баксов в месяц, но благо SWIFТы заходили на моно день в день и даже через час после перевода так что до окончания депа успел) Так вот...за 2 дня до окончания депа, написал в поддержку для заказа снятия депозита 30 тыс.у.е. в а-банке, в моно все подвердили и на следующий день после окончания депа поехал снимать деньги. Приехал в отделение А-Банка дал документы и вся операция заняла 5 минут. Скажу честно переживал что будет что-то не так! Но нет! все отлично спасибо МОНО!

І куди тепер чорний нал...якщо не секрет?


не секрет :) в недвижимость в ирпене, смысла нет держать деньги на депозитах под такой %


А чого не Київ? А саме Ірпінь...
Отримай бонус за карту/депо:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
    А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
    Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
    Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
Повідомлень: 2414
З нами з: 19.02.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 21:07

Re: Monobank

  jay2004 написав:А чого не Київ? А саме Ірпінь...
поедьте и посмотрите.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4700
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 1351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:48

  ingtrans написав:Так может как суть в том, что конвертация была на стороне Привата, то есть на стороне отправителя, а не получателя? В обсуэдаеиом же выше случае речь о конвертации на стороне получателя, которая не факт что для SWIFT предусмотрена.


На самом деле "речь о конвертации на стороне получателя" нигде не подразумевается.
Ни получатель, ни отправитель ИМХО и заморачиваться не должны.
Для этого есть банки :)
justit
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1504 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:57

  jay2004 написав:А чого не Київ? А саме Ірпінь...
дешевле метр.. правда и продать потом тяжелее наверно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2321
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:02

Re: Monobank

  justit написав:На самом деле "речь о конвертации на стороне получателя" нигде не подразумевается.
Ни получатель, ни отправитель ИМХО и заморачиваться не должны.
Для этого есть банки

Но банки работают в рамках того, что позволяет им делать SWIFT.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 31.07.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2078207920802081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, xenium і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20809)
13.10.2020 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.