Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?
На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
Re: Monobank
Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?
На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.
Зараз переглядають цей форум: ГеннадийUA і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|