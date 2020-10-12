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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2079208020812082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 3.9 5 93
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
6%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
39
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
35%
33
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04

Re: Monobank

  justit написав:Ну я выше упоминал про приятеля из Германии, который за консалтинговые услуги получает на свой счет в Евро деньги из разных уголков мира.

Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?
  justit написав:Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать.

На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:21

  ingtrans написав:
  justit написав:Ну я выше упоминал про приятеля из Германии, который за консалтинговые услуги получает на свой счет в Евро деньги из разных уголков мира.

Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?



проще говоря - выставляется инвойс в Евро, а компания из США платит.
Ну, я без понятия как и в чем.



  justit написав:Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать.

На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.[/quote]

Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.

На самом деле я ж не знаю точно как оно устроено.
Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%
А там уже кто и что делает - я не знаю.
А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank converts"
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:32

Re: Monobank

  justit написав:Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать.

Не думаю что для какого-либо банка в мире проблема скорвертировать местные тугрики в евро и отправить евро-перевод через SWIFT.

Но тема началось с обсуждение получения перевода на гривневый счёт, причем сам перевод был не в гривне так как получатель не выставлял никаких счетов в гривне.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:35

Re: Monobank

  justit написав:Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.

Я же выше писал, что когда дал не те реквизиты отправителю и мне пришли доллары на евровый счет, то Приват да, мог сконвертировать и зачислить на тот счет, на который они пришли, но для этого ему нужно было узнать курс в банке отправителя, на что требовалось время. Видимо, рулит таки банк отправителя и банк получателя не может выполнить конвертацию по своему собственному курсу.
  justit написав:Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%
А там уже кто и что делает - я не знаю.
А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank does the convertation"

Так вот опять же есть подозрение, что это делается сразу на стороне отправителя, а банк получателя уже просто получает сумму в правильной валюте. Механизм конвертации на стороне получателя, вероятно, тоже есть, но он, похоже, не автоматический и связан с потерями времени на выяснение курса на стороне отправителя.
Я не в курсе всех подробностей и исхожу из того, что удалось выяснить, когда попал в такую ситуацию.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 14:39

  vitaliy_berdinskikh написав:Но тема началось с обсуждение получения перевода на гривневый счёт, причем сам перевод был не в гривне так как получатель не выставлял никаких счетов в гривне.


Ну счет это просто листок А4.
Не уверен, что он, листок этот, что-то решает
Видимо придя в США в банк в счете в гривнах, банк конвертнет на лету.
Не знаю...

Но да, у нас должны валюты совпадать.
Это понятно
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