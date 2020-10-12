Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?
На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04
Re: Monobank
Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?
На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:21
На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.[/quote]
Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.
На самом деле я ж не знаю точно как оно устроено.
Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%
А там уже кто и что делает - я не знаю.
А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank converts"
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:32
Re: Monobank
Не думаю что для какого-либо банка в мире проблема скорвертировать местные тугрики в евро и отправить евро-перевод через SWIFT.
Но тема началось с обсуждение получения перевода на гривневый счёт, причем сам перевод был не в гривне так как получатель не выставлял никаких счетов в гривне.
Mind the gap.
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Додано: Вів 13 жов, 2020 14:35
Re: Monobank
Я же выше писал, что когда дал не те реквизиты отправителю и мне пришли доллары на евровый счет, то Приват да, мог сконвертировать и зачислить на тот счет, на который они пришли, но для этого ему нужно было узнать курс в банке отправителя, на что требовалось время. Видимо, рулит таки банк отправителя и банк получателя не может выполнить конвертацию по своему собственному курсу.
Так вот опять же есть подозрение, что это делается сразу на стороне отправителя, а банк получателя уже просто получает сумму в правильной валюте. Механизм конвертации на стороне получателя, вероятно, тоже есть, но он, похоже, не автоматический и связан с потерями времени на выяснение курса на стороне отправителя.
Я не в курсе всех подробностей и исхожу из того, что удалось выяснить, когда попал в такую ситуацию.
Додано: Вів 13 жов, 2020 14:39
Ну счет это просто листок А4.
Не уверен, что он, листок этот, что-то решает
Видимо придя в США в банк в счете в гривнах, банк конвертнет на лету.
Не знаю...
Но да, у нас должны валюты совпадать.
Это понятно
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