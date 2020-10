Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2079208020812082 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Monobank 3.9 5 93 1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.) 6% 6 2 - ПОГАНО (Некомпетентно) 6% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще) 10% 9 4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути) 42% 39 5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося) 35% 33 Всього голосів : 93 Додано: Вів 13 жов, 2020 14:04 Re: Monobank justit написав: Ну я выше упоминал про приятеля из Германии, который за консалтинговые услуги получает на свой счет в Евро деньги из разных уголков мира. Ну я выше упоминал про приятеля из Германии, который за консалтинговые услуги получает на свой счет в Евро деньги из разных уголков мира.

Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?

justit написав: Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать. Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать.

На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя. Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 1619 З нами з: 31.07.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:21 ingtrans написав: justit написав: Ну я выше упоминал про приятеля из Германии, который за консалтинговые услуги получает на свой счет в Евро деньги из разных уголков мира. Ну я выше упоминал про приятеля из Германии, который за консалтинговые услуги получает на свой счет в Евро деньги из разных уголков мира.

Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует? Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?





проще говоря - выставляется инвойс в Евро, а компания из США платит.

Ну, я без понятия как и в чем.





justit написав: Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать. Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать.

На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.[/quote]



Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.



На самом деле я ж не знаю точно как оно устроено.

Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%

А там уже кто и что делает - я не знаю.

А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank converts" На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.[/quote]Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.На самом деле я ж не знаю точно как оно устроено.Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%А там уже кто и что делает - я не знаю.А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank converts" justit Повідомлень: 4825 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1505 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:32 Re: Monobank justit написав: Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать. Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать.

Не думаю что для какого-либо банка в мире проблема скорвертировать местные тугрики в евро и отправить евро-перевод через SWIFT.



Но тема началось с обсуждение получения перевода на гривневый счёт, причем сам перевод был не в гривне так как получатель не выставлял никаких счетов в гривне. Не думаю что для какого-либо банка в мире проблема скорвертировать местные тугрики в евро и отправить евро-перевод через SWIFT.Но тема началось с обсуждение получения перевода на гривневый счёт, причем сам перевод был не в гривне так как получатель не выставлял никаких счетов в гривне.

You can't go over your budgets if you don't check! Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce

для Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Mind the gap.You can't go over your budgets if you don't check! vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 1590 З нами з: 06.08.19 Подякував: 376 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:35 Re: Monobank justit написав: Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все. Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.

Я же выше писал, что когда дал не те реквизиты отправителю и мне пришли доллары на евровый счет, то Приват да, мог сконвертировать и зачислить на тот счет, на который они пришли, но для этого ему нужно было узнать курс в банке отправителя, на что требовалось время. Видимо, рулит таки банк отправителя и банк получателя не может выполнить конвертацию по своему собственному курсу.

justit написав: Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%

А там уже кто и что делает - я не знаю.

А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank does the convertation" Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%А там уже кто и что делает - я не знаю.А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank does the convertation"

Так вот опять же есть подозрение, что это делается сразу на стороне отправителя, а банк получателя уже просто получает сумму в правильной валюте. Механизм конвертации на стороне получателя, вероятно, тоже есть, но он, похоже, не автоматический и связан с потерями времени на выяснение курса на стороне отправителя.

Я не в курсе всех подробностей и исхожу из того, что удалось выяснить, когда попал в такую ситуацию. Я же выше писал, что когда дал не те реквизиты отправителю и мне пришли доллары на евровый счет, то Приват да, мог сконвертировать и зачислить на тот счет, на который они пришли, но для этого ему нужно было узнать курс в банке отправителя, на что требовалось время. Видимо, рулит таки банк отправителя и банк получателя не может выполнить конвертацию по своему собственному курсу.Так вот опять же есть подозрение, что это делается сразу на стороне отправителя, а банк получателя уже просто получает сумму в правильной валюте. Механизм конвертации на стороне получателя, вероятно, тоже есть, но он, похоже, не автоматический и связан с потерями времени на выяснение курса на стороне отправителя.Я не в курсе всех подробностей и исхожу из того, что удалось выяснить, когда попал в такую ситуацию. https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank ( кешбэк, % на остаток )

- > monobank ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

- > деб./кред. КОКО Форвард ( ) https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank ( кешбэк )

- > Sportbank ( ) https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк ( кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП ) ingtrans

Повідомлень: 1619 З нами з: 31.07.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 189 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 жов, 2020 14:39 vitaliy_berdinskikh написав: Но тема началось с обсуждение получения перевода на гривневый счёт, причем сам перевод был не в гривне так как получатель не выставлял никаких счетов в гривне. Но тема началось с обсуждение получения перевода на гривневый счёт, причем сам перевод был не в гривне так как получатель не выставлял никаких счетов в гривне.



Ну счет это просто листок А4.

Не уверен, что он, листок этот, что-то решает

Видимо придя в США в банк в счете в гривнах, банк конвертнет на лету.

Не знаю...



Но да, у нас должны валюты совпадать.

Это понятно Ну счет это просто листок А4.Не уверен, что он, листок этот, что-то решаетВидимо придя в США в банк в счете в гривнах, банк конвертнет на лету.Не знаю...Но да, у нас должны валюты совпадать.Это понятно justit Повідомлень: 4825 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1505 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2079208020812082 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Lost, vitaliy_berdinskikh,

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ingtrans Тракторист і 3 гостейМодератори: ТупУм