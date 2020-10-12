Додано: Вів 13 жов, 2020 14:35

justit написав: Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все. Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.

justit написав: Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%

А там уже кто и что делает - я не знаю.

А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank does the convertation" Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100%А там уже кто и что делает - я не знаю.А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank does the convertation"

Я же выше писал, что когда дал не те реквизиты отправителю и мне пришли доллары на евровый счет, то Приват да, мог сконвертировать и зачислить на тот счет, на который они пришли, но для этого ему нужно было узнать курс в банке отправителя, на что требовалось время. Видимо, рулит таки банк отправителя и банк получателя не может выполнить конвертацию по своему собственному курсу.Так вот опять же есть подозрение, что это делается сразу на стороне отправителя, а банк получателя уже просто получает сумму в правильной валюте. Механизм конвертации на стороне получателя, вероятно, тоже есть, но он, похоже, не автоматический и связан с потерями времени на выяснение курса на стороне отправителя.Я не в курсе всех подробностей и исхожу из того, что удалось выяснить, когда попал в такую ситуацию.