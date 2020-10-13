justit написав:Ну я выше упоминал про приятеля из Германии, который за консалтинговые услуги получает на свой счет в Евро деньги из разных уголков мира.
Просто интересно, этот приятель выставляет счета в евро или в местной валюте тех стран, клиентов из которых он консультирует?
проще говоря - выставляется инвойс в Евро, а компания из США платит. Ну, я без понятия как и в чем.
justit написав:Стало быть SWIFT им (их банкам) позволяет это делать.
На стороне отправителя банк точно может это сделать, но я не уверен, что это может сделать банк на стороне получателя.[/quote]
Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.
На самом деле я ж не знаю точно как оно устроено. Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100% А там уже кто и что делает - я не знаю. А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank converts"
justit написав:Так ИМХО не важно который банк "рулит". Один из двух может конвертнуть и все.
Я же выше писал, что когда дал не те реквизиты отправителю и мне пришли доллары на евровый счет, то Приват да, мог сконвертировать и зачислить на тот счет, на который они пришли, но для этого ему нужно было узнать курс в банке отправителя, на что требовалось время. Видимо, рулит таки банк отправителя и банк получателя не может выполнить конвертацию по своему собственному курсу.
justit написав:Но то, что "выставляется инвойс в Евро" в страну, где не Евро - это 100% А там уже кто и что делает - я не знаю. А приятель просто сказал: "Not a big deal, bank does the convertation"
Так вот опять же есть подозрение, что это делается сразу на стороне отправителя, а банк получателя уже просто получает сумму в правильной валюте. Механизм конвертации на стороне получателя, вероятно, тоже есть, но он, похоже, не автоматический и связан с потерями времени на выяснение курса на стороне отправителя. Я не в курсе всех подробностей и исхожу из того, что удалось выяснить, когда попал в такую ситуацию.
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jay2004 Сам живу в Киеве, но в последнее время больше нравится Ирпень, огромный плюс это цена, за 30 тыс.$ купил квартиру в доме бизнес класса возле парка. В Киеве за такие деньги будет эконом вариант. Это лично мое мнение а сколько людей столько и мнений. Если честно оставил бы деньги на депозите, но с таким % приходится искать альтернативу.
artem_1515 написав:jay2004 Сам живу в Киеве, но в последнее время больше нравится Ирпень, огромный плюс это цена, за 30 тыс.$ купил квартиру в доме бизнес класса возле парка. В Киеве за такие деньги будет эконом вариант. Это лично мое мнение а сколько людей столько и мнений. Если честно оставил бы деньги на депозите, но с таким % приходится искать альтернативу.
Я сам сейчас покупаю... но в Киеве . Депо держать - курям на смех..